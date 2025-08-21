Icon Menü
„Was soll dieser Toilettenquatsch?“: Wer sich für Trans-Rechte starkmachte, hat jetzt ein Problem

Washington Post

„Was soll dieser Toilettenquatsch?“: Wer sich für Trans-Rechte starkmachte, hat jetzt ein Problem

Als Gouverneur hatte sich Roy Cooper in North Carolina für Trans-Personen eingesetzt. Doch die Stimmung im Land hat sich dramatisch verändert – mit spürbaren Folgen.
Von Hannah Knowles
    Der demokratische Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, spricht am 10. September 2024 bei einer Wahlkampfveranstaltung für Vizepräsidentin Kamala Harris in Raleigh, North Carolina.
    Der demokratische Gouverneur von North Carolina, Roy Cooper, spricht am 10. September 2024 bei einer Wahlkampfveranstaltung für Vizepräsidentin Kamala Harris in Raleigh, North Carolina.

    Als der Demokrat Roy Cooper 2016 für das Amt des Gouverneurs von North Carolina kandidierte, schienen die Rechte von Transgender-Personen ein gewinnbringendes Thema für ihn und seine Partei zu sein. Unternehmen boykottierten den Bundesstaat, weil er als erster in den USA unter der Führung der Republikaner Beschränkungen für die Benutzung von Toiletten erlassen hatte, und Republikaner im ganzen Land waren misstrauisch.

