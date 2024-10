Tucker Carlson füllt ganze Hallen – aber hat er auch etwas zu sagen?

Wenn Sie glauben, dass Tucker Carlsons politische Relevanz nachgelassen hat, seit er im vergangenen Frühjahr bei Fox News rausgeflogen ist, dann hören Sie sich die Menschen an, die sich diesen Monat für seine Live-Shows angestellt haben. Fragen Sie die Menschen in Phoenix, die 42 Grad Celsius trotzten, um zu sehen, wie er mit Russell Brand scherzt – dem zum Podcaster gewordenen Comedian, der sagt, er habe Jesus gefunden. Oder die Menschen in Hershey, Pennsylvania, die vom Regen durchnässt wurden, während sie darauf warteten, an Carlsons Veranstaltung mit dem republikanischen Vizepräsidentschaftskandidaten Senator J.D. Vance teilzunehmen.