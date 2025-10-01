Charlie Kirks Vermächtnis: So einflussreich sind seine Anhänger in Washington

Washington ist eine junge Stadt, in der ein Großteil der Arbeit der Bundesregierung von frischgebackenen Hochschulabsolventen erledigt wird, die kaum alt genug sind, um ein Auto zu mieten. Und die jungen Konservativen dieser Stadt, die Generation Z, die sich kaum an eine Republikanische Partei vor Präsident Donald Trump erinnern kann, sind mit Charlie Kirk erwachsen geworden. Nach dem Tod des konservativen Stars im Alter von 31 Jahren bereiten sie sich darauf vor, Kirks Kämpfe in den kommenden Jahren weiterzuführen.
Washington Post
Was ich nicht verstehe: Trump ist ein bekennender Pussygrabber, er macht sich über Behinderte lustig, er säht Hass ind Wut, er beschimpft Menschengruppen als Mörder und Vergewaltiger, er bezeichnet arme Länder als Sch...hauslöchern, er tut und sagt so viel, was gegen ein christliches Weltbild spricht, und trotzdem wird Trump so wie der Nachfolger Christi gefeiert.
An den Taten sollt ihr sie erkennen.... Aber die Scheinheiligkeit in den US von A ist nicht zu überbieten.
