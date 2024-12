Elon Musk träumt vom Mars – ein Segen für das US-Militär

Amüsierte Beobachter haben Elon Musks Traum von der Kolonisierung des Mars lange Zeit als unseriöse Science-Fiction abgetan. Doch in seinem Streben nach dem Roten Planeten ist es Musk gelungen, ein todernstes Geschäft mit enormen militärischen Konsequenzen aufzubauen. Sicherheitsexperten zufolge hat SpaceX in mehreren kritischen Technologien einen so großen Vorsprung, dass es große Rivalen wie China davon abhalten könnte, einen Krieg mit den Vereinigten Staaten zu beginnen – oder das Gleichgewicht kippen könnte, wenn ein solcher ausbrechen würde. Andere befürchten hingegen, dass dieser Vorsprung auch ungünstige Reaktionen provozieren könnte.