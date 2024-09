Ex-Vizepräsident Dick Cheney: Trump ist größte Bedrohung für USA seit 248 Jahren

Der ehemalige Vizepräsident Dick Cheney, der die Nummer zwei von George W. Bush war und in anderen republikanischen Regierungen diente, wird bei den Wahlen im November für die Vizepräsidentin Kamala Harris stimmen, sagte er am Freitag in einer Erklärung. Es ist ein bemerkenswerter historischer Moment und einer der bedeutendsten Übertritte von der gegnerischen Partei zur demokratischen Kandidatin zwei Monate vor dem Wahltag.