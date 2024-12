Lara Trump will doch nicht Senatorin in Florida werden

Lara Trump hat bekannt gegeben, dass sie sich aus dem Rennen um den offenen Sitz im Senat von Florida zurückzieht, und beendet damit wochenlange Spekulationen, dass die Schwiegertochter des designierten Präsidenten den Sunshine State im Kongress vertreten würde.

Donald Trump hatte zuvor dem Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, mitgeteilt, dass er Lara Trump auf dem Sitz haben wolle, der frei würde, wenn der republikanische Senator von Florida, Marco Rubio, als Außenminister bestätigt würde. DeSantis hat die Aufgabe, Rubios Nachfolger zu ernennen. Die Spekulationen, dass Lara Trump, die mit Trumps Sohn Eric verheiratet ist, diese Rolle übernehmen würde, nahmen diesen Monat zu, nachdem sie als Co-Vorsitzende des Republican National Committee zurückgetreten war.

Washington Post Donald Trump hat es geschafft. Der 45. Präsident der USA wird auch der 47. sein. Der 78-Jährige hat das Rennen gegen Kamala Harris am 5. November 2024 gewonnen und wird im Januar ins Weiße Haus einziehen. Wie wirkt sich das auf die gespaltene Gesellschaft in den USA aus? Welche Politik wird der künftige Präsident verfolgen? Verfolgen Sie die Entwicklungen zur US-Wahl 2024 aus der Perspektive eines amerikanischen Mediums: Auf dieser Seite finden Sie täglich neue Artikel von unserem Partner – der Washington Post.

„Nach unglaublich vielen Überlegungen, Denkanstößen und Ermutigungen von so vielen habe ich mich entschieden, meinen Namen von der Kandidatenliste für den Senat der Vereinigten Staaten zu streichen“, sagte sie in einem Beitrag auf X. Lara Trumps Ankündigung ist nur die jüngste Entwicklung in Trumps komplizierter Beziehung zu DeSantis, gegen den er in einer umstrittenen Vorwahl der republikanischen Partei antrat. Einige von Trumps Anhängern hatten öffentlich darauf gedrängt, dass ein Mitglied der Trump-Familie in den Kongress einzieht.

„Der Senat ist ein Club für alte Männer. Wir brauchen dringend eine kluge, junge, freimütige Frau, die ihre Geheimnisse lüftet“, twitterte Maye Musk, die Mutter des Trump-Verbündeten Elon Musk, die kürzlich Zeit mit ihrem Sohn und Trumps Familie in Mar-a-Lago verbracht hat.

Lara Trump kündigt an: „Habe eine große Ankündigung, die ich im Januar mit euch teilen möchte“

Lara Trumps Ankündigung erfolgte, nachdem ihr Schwiegervater am Montag auf einer Pressekonferenz angedeutet hatte, dass sie möglicherweise nicht ausgewählt werden würde. Auf die Frage, ob er erwarte, dass DeSantis sie ernennen werde, antwortete Donald Trump den Reportern: „Nein, das erwarte ich nicht, wahrscheinlich nicht.“ Er fügte hinzu: „Ron wird diese Entscheidung treffen müssen, und er wird die richtige Entscheidung treffen. Ich weiß auch, dass Lara so viele andere Dinge zu tun hat. ... Die Leute wollen, dass sie im Fernsehen zu sehen ist, sie wollen ihr Verträge geben.“

Personen, die mit DeSantis‘ Überlegungen vertraut sind, hatten der Washington Post zuvor mitgeteilt, dass er andere Kandidaten in Betracht ziehe. Einer sagte voraus, dass er sich eher für jemanden entscheiden würde, der bereits ein öffentliches Amt in Florida innehatte. Es war nicht sofort klar, wen DeSantis ernennen würde, aber er hat beispielsweise die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates, Ashley Moody, und den ehemaligen Sprecher des Repräsentantenhauses, Jose Oliva, im Blick.

Lara Trump schrieb, dass sie von der Unterstützung, die sie erhielt, auch von den Einwohnern Floridas, sehr gerührt war. „Ich bin nach wie vor sehr begeistert vom öffentlichen Dienst und freue mich darauf, unserem Land irgendwann in der Zukunft wieder zu dienen“, schrieb sie. „In der Zwischenzeit wünsche ich Gouverneur DeSantis viel Glück mit dieser Ernennung.“ Lara Trump deutete an, dass sie im neuen Jahr weitere Neuigkeiten zu verkünden haben würde. „Ich habe eine große Ankündigung, die ich im Januar mit euch teilen möchte, also bleibt dran“, schrieb sie.

Redaktionelle Mitarbeit: Hannah Knowles

