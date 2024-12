Sechsjährige Schützen, 13 Tote, 31.000 Betroffene: Was Waffen an US-Schulen anrichten

Schon wieder eine Schießerei an einer Schule in den USA. Diesmal an der Abundant Life Christian School in der Hauptstadt von Wisconsin. Diesmal wurden ein Schüler und ein Lehrer getötet und sechs weitere Menschen verletzt. Die Täterin, ein 15-jähriges Mädchen, starb ebenfalls, offenbar an einer selbst zugefügten Wunde, wie die Polizei mitteilte. Und die ganze Gemeinde ist seit dem Vorfall am Montag erschüttert.