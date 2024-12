Warum ein chinesischer Unternehmer 30 Millionen in Trumps Krypto-Projekt investiert

Der chinesische Unternehmer für Kryptowährungen Justin Sun investierte drei Wochen nach der Wahl 30 Millionen US-Dollar in das Krypto-Projekt des designierten Präsidenten Donald Trump und verhalf Trump damit zu einem potenziell hohen Gewinn. Gegen Sun, der kürzlich Schlagzeilen machte, weil er ein sechs Millionen US-Dollar teures Bananen-Kunstwerk kaufte und anschließend aß, wird von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC wegen Betrugs, Marktmanipulation und anderer mutmaßlicher Verstöße ermittelt. Er gab die Investition in Trumps Projekt am 25. November auf X bekannt.