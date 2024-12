Wie die amerikanische Polizei Frauen, Arme und Obdachlose misshandelt

In Worcester, Massachusetts, sollten Polizeibeamte die Einhaltung von Verordnungen gegen Prostitution überwachen – sie zwangen Frauen, ihre Genitalien zu berühren und sexuelle Handlungen auszuführen. In Phoenix entsorgten Beamte, die Obdachlosenlager räumten, illegal persönliche Gegenstände der dort lebenden Menschen, darunter Zelte, Schlafsäcke, Ausweise und Medikamente. In Lexington, Mississippi, sperrten Beamte diejenigen ein, die nicht in der Lage waren, Geldstrafen für geringfügige Vergehen zu zahlen, und erhoben weitere Gebühren. Ein Bundesstaatsanwalt verglich dieses Vorgehen mit einem „Schuldgefängnis, über das Charles Dickens geschrieben hat“.