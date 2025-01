„Wie ein Inferno“: Diese Promis haben in den Bränden von Los Angeles ihre Häuser verloren

Außer Kontrolle geratene Waldbrände in und um Los Angeles haben mindestens fünf Menschen getötet und ganze Stadtviertel verschlungen, sodass mindestens 130.000 Menschen fliehen mussten, während die Brände in den dritten Tag gingen.

Zu den zerstörten Gebäuden gehören auch Luxusimmobilien von Hollywoodstars, die wie alle anderen trauerten und ihr Mitgefühl ausdrückten – wenn auch in der Öffentlichkeit. Was über die reichsten und berühmtesten Opfer der Brände bekannt ist.

Paris Hilton: „Wirklich herzzerreißend“, dass so viele ihr Zuhause verlieren

Hilton teilte am Mittwoch in den sozialen Medien mit, dass sie beim Anschauen der Nachrichten erfahren habe, dass ihr Haus in Malibu durch die Brände zerstört worden sei. Sie sagte, dass es das Haus sei, in dem ihr Sohn Phoenix „seine ersten Schritte gemacht habe“.

„Zu wissen, dass so viele heute ohne den Ort aufwachen, den sie ihr Zuhause nannten, ist wirklich herzzerreißend“, sagte sie.

Berichten von Promi- und Immobiliennachrichten zufolge kaufte Hilton 2021 ein 30.000 Quadratmeter großes Strandhaus aus der Mitte des Jahrhunderts in der Gegend für mehr als 8 Millionen US-Dollar. Ein Nachrichtenclip, den Hilton nach dem Brand in den sozialen Medien teilte, zeigte Gebäude entlang derselben Straße, die bis auf die Grundmauern niedergebrannt waren.

Billy Crystal: „Wir haben unsere Kinder und Enkelkinder hier großgezogen“

Crystal sagte in einer Erklärung gegenüber mehreren Medien, dass er und seine Frau Janice ihr Haus verloren hätten, in dem sie 45 Jahre lang gelebt hatten. „Wir haben unsere Kinder und Enkelkinder hier großgezogen. Jeder Zentimeter unseres Hauses war mit Liebe gefüllt. Schöne Erinnerungen, die man nicht wegnehmen kann. Natürlich sind wir untröstlich, aber mit der Liebe unserer Kinder und Freunde werden wir das durchstehen“, sagte er.

Crystal schwärmte bei einer Veranstaltung im Jahr 2018, bei der er und Janice zu Ehrenbürgern der Gemeinde ernannt wurden, von seiner Nachbarschaft. „Wir sind 1979 hierher gezogen, mit einem Zwei- und einem Siebenjährigen Kind“, sagte er. „Es war ein wunderbarer Ort für die Familie, und das ist er für uns immer geblieben. Jetzt bringen wir unsere Enkelkinder hierher.“

Mandy Moore: „Mein schönes Zuhause. Ich bin am Boden zerstört“

In einem Beitrag auf Instagram berichtete Moore, dass sie und andere Bewohner des Viertels Altadena vom Feuer betroffen waren. Ihr Beitrag enthielt Videos von rauchgefüllten Himmeln und verkohlten Gebäuden.

„Das ist Altadena. Dem Erdboden gleichgemacht“, schrieb sie in ihrer Instagram-Story. „Mein schönes Zuhause. Ich bin am Boden zerstört und fühle mit denen von uns, die so viel verloren haben. Ich bin absolut fassungslos.“

„Ehrlich gesagt stehe ich unter Schock und bin wie betäubt, weil so viele Menschen so viel verloren haben, auch meine Familie. Die Schule meiner Kinder gibt es nicht mehr“, schrieb sie. „Unsere Lieblingsrestaurants sind dem Erdboden gleichgemacht. So viele Freunde und Angehörige haben ebenfalls alles verloren.“

Moore und ihr jetziger Ehemann Taylor Goldsmith suchten ein Jahr lang, bevor sie ein Haus in der Gegend kauften, wie Architectural Digest 2018 schrieb und es als „den perfekten Ort, um ihr gemeinsames Leben zu beginnen, hoch oben auf einem Hügel in Pasadena, in einem klassischen Haus aus den 1950er Jahren mit weitem Blick auf die San Gabriel Mountains und das Tal“ beschrieb.

Cary Elwes: „Dankbar, dass wir dieses wirklich verheerende Feuer überlebt haben“

„Die Braut des Prinzen“-Star sagte in den sozialen Medien, dass sein Haus durch das Palisades-Feuer niedergebrannt sei. „Leider haben wir unser Haus verloren, aber wir sind dankbar, dass wir dieses wirklich verheerende Feuer überlebt haben“, sagte er. „Unser Mitgefühl gilt allen Familien, die von diesem tragischen Ereignis betroffen sind“, fügte er hinzu, bevor er den Ersthelfern seinen Dank aussprach.

Cameron Mathison: „Gebete für alle, die vom Feuer betroffen sind“

„All My Children“-Star Mathison gab auf Instagram bekannt, dass sein Haus zerstört worden sei. In dem Videoclip scheint er um die verkohlten Überreste herumzulaufen, wo einst sein Haus stand. „Unser Zuhause, wo unsere Kinder aufgewachsen sind und wo sie ihre eines Tages großziehen wollten“, schrieb er zum Post. Er schicke Wünsche und „Gebete für alle, die vom Feuer betroffen sind“.

Spencer Pratt und Heidi Montag: „Designerkleidung“ im Feuer verloren

Pratt und Montag, verheiratete Stars der Reality-TV-Show „The Hills“, trauern um ihr Haus und ihren Besitz, die den Bränden zum Opfer gefallen sind.

Pratt postete auf Snapchat, dass er und seine Familie fliehen mussten, nachdem sie gesehen hatten, dass sie evakuiert werden mussten, und dass ihr Haus bis auf die Grundmauern niederbrannte. Er sagte auch, dass er nach der Evakuierung nicht viele Kleidungsstücke bei sich hatte und seine „Designerkleidung“ wahrscheinlich im Feuer verloren gegangen sei.

In einer Reihe von Snapchat-Posts fügte Montag hinzu, dass ihre Familie sicher evakuiert wurde, sie aber Heimweh hätten und ihr Zuhause vermissten. Später teilte sie ein Video, in dem sie und ihr Kind zu Target fuhren, um neue Bettwäsche und Spielzeug auszusuchen.

James Woods: „Um uns herum stand jedes Haus in Flammen“

In einem tränenreichen Interview mit CNN hatte Woods Schwierigkeiten, den Ernst der Lage zu begreifen, dass sein Haus niedergebrannt war. „An einem Tag schwimmt man noch im Pool und am nächsten Tag ist alles weg“, sagte er.

Woods sagte, er habe auch seinem 94-jährigen Nachbarn geholfen, sich in Sicherheit zu bringen. „Es herrschte so viel Chaos, es war wie ein Inferno. Um uns herum stand jedes Haus in Flammen“, sagte er.

Adam Brody und Leighton Meester

Mehrere Medien, darunter NBC News, verbreiteten Fotos und Videos eines zerstörten Hauses in Pacific Palisades, das Berichten zufolge den verheirateten Hollywood-Schauspielern Adam Brody und Leighton Meester gehörte.

Ricki Lake: „Der Ort, an dem wir gemeinsam alt werden wollten“

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin gab auf Instagram bekannt, dass ihr „Traumhaus“ in Malibu, in dem sie ihren Ehemann Ross Burningham geheiratet hatte, bei den Bränden zerstört wurde.

„Es ist alles weg“, schrieb sie in einem Beitrag, der von alten Fotos begleitet wurde, auf denen sie in ihrem Garten steht und an ihrem Pool faulenzt. „Es war unser Himmel auf Erden. Der Ort, an dem wir gemeinsam alt werden wollten. Wir haben unseren himmlischen Platz auf der Klippe mit Blick auf unser geliebtes Malibu nie als selbstverständlich angesehen, nicht einmal für eine Sekunde.“

Jhené Aiko: „Bis auf die Grundmauern niedergebrannt“

In einem Instagram-Post am Donnerstag gab die Sängerin bekannt, dass ihr Haus „bis auf die Grundmauern niedergebrannt“ sei. Sie fügte hinzu, dass sie und ihre Kinder in Sicherheit seien und „von vorne anfangen“. „Mein Herz ist so schwer“, schrieb sie.

Anna Faris: Familie in Sicherheit

Das Haus der Schauspielerin wurde bei den Palisades Fires zerstört, wie ihr Sprecher dem Hollywood Reporter mitteilte, während er bestätigte, dass Faris und ihre Familie in Sicherheit sind.

