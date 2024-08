Zu Beginn des Jahres, wenn so viel Wasser diesen Ort überflutet, dass man mit dem Kajak über ihn hinwegpaddeln kann, oder später, wenn seine Hügel in leuchtenden Farben erstrahlen, könnte sich der Name wie eine Fehlbezeichnung anfühlen. Aber in den Sommermonaten – die immer heißer werden und fast jedes Jahr neue Rekorde aufstellen – macht das Death Valley seinem Namen alle Ehre.