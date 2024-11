Zurück zur Bibel: Texas reformiert Grundschul-Lehrpläne

Die Schulbehörde des Bundesstaates Texas hat einen optionalen Lehrplan für Grundschulen genehmigt, der biblische Unterrichtseinheiten enthält. Kritikern zufolge fördert das unangemessenerweise christliche Überzeugungen in öffentlichen Klassenzimmern. In seiner Schlussabstimmung am Freitag entschied der Ausschuss mit acht zu sieben Stimmen, den Lehrplan zu genehmigen. Die Materialien wurden in diesem Jahr von der Bildungsbehörde von Texas erstellt, nachdem ein neues Gesetz die Behörde dazu verpflichtete, einen landesweiten Lehrplan für Schulbezirke zu erstellen, der nach Genehmigung durch den Bildungsausschuss verwendet werden kann.