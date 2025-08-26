Wie der „Sandwich Guy“ zur Ikone des Widerstands gegen Trump wurde

Wo Protestbewegungen entstehen, gibt es bald auch Symbole des Widerstands. In Washington hat sich dieses Symbol, seit die Trump-Regierung die Kontrolle über die Polizei der Stadt übernommen und die Nationalgarde zur Patrouille auf den Straßen beordert hat, in Form eines Mannes manifestiert, der ein 30 Zentimeter langes Sandwich auf einen Bundesbeamten geworfen hat.
Sein Name lautet umgangssprachlich „Sandwich Guy“.
Washington Post
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden