Wie der „Sandwich Guy“ zum Symbol des Widerstands gegen Trump wurde

Wie der „Sandwich Guy“ zur Ikone des Widerstands gegen Trump wurde

Genervt von ständigen Polizeikontrollen wirft Charles Dunn sein Subway-Sandwich auch einen Beamten. Nun drohen im bis zu acht Jahre Haft – und Washington D.C. hat ein neues Symbol gegen die Regierung.
Von Sophia Solano
    Ein Demonstrant hält während einer Protestaktion gegen die „Übernahme durch Trump“ am 16. August vor dem Weißen Haus ein Sandwich hoch.
    Ein Demonstrant hält während einer Protestaktion gegen die „Übernahme durch Trump“ am 16. August vor dem Weißen Haus ein Sandwich hoch. Foto: Kayla Bartkowski, The Washington Post

    Wo Protestbewegungen entstehen, gibt es bald auch Symbole des Widerstands. In Washington hat sich dieses Symbol, seit die Trump-Regierung die Kontrolle über die Polizei der Stadt übernommen und die Nationalgarde zur Patrouille auf den Straßen beordert hat, in Form eines Mannes manifestiert, der ein 30 Zentimeter langes Sandwich auf einen Bundesbeamten geworfen hat.
    Sein Name lautet umgangssprachlich „Sandwich Guy“.

