„Rocketeer Kids Festival“ feiert Premiere

Im Juli findet erstmals das „Rocketeer Kids Festival“ statt. Es beschäftigt sich mit den wichtigsten Zukunftsthemen unserer Zeit. Darum richtet es sich nun an eine Personengruppe, welche die Zukunft prägen wird: Kinder, die wahren Gestalter der Welt von morgen!

Das Konzept erklären Daniel Kempf und Christiane Zaunitzer, die Macher:innen des Rocketeer Festivals: „Mit dem Rocketeer Festival und weiteren Formaten, wie dem Rocketeer Magazin, haben wir eine Bühne für Innovations- und Zukunftsthemen geschaffen. Rocketeers sind für uns Menschen, die die Zukunft aktiv gestalten. Die Welt ist durch Digitalisierung und neue Branchen stark in Bewegung. Bisher richtete sich dieses Angebot an eine erwachsene Zielgruppe. Themen wie Zukunft der Bildung, Nachhaltigkeit und auch technische Innovationen betreffen aber auch Kinder in höchstem Maße – das haben wir auch im Austausch mit unserer Rocketeer-Community deutlich gemerkt.“

Rocketeer Kids erforschen Zukunft und entdecken die Welt

So ist die Idee gewachsen, ein besonderes Zukunftsevent für Kinder zu schaffen: das Rocketeer Kids Festival. Es richtet sich schwerpunktmäßig an Kinder von etwa sieben bis zwölf Jahren. Sie interessieren sich für vielfältige Themen und stecken voller Neugier, um die Zukunft zu erforschen und die Welt zu entdecken. Gleichzeitig bezieht das Rocketeer Kids Festival das soziale Umfeld der Rocketeer Kids mit ein.

Buntes und prominentes Festival-Programm

Im Vordergrund stehen dabei Inhalte rund um die Themen Zukunft, Digitalisierung und Innovation. Sie werden lebendig und kindgerecht präsentiert. Die Teilnehmer:innen erwartet ein buntes Programm – mit „Star-Besetzung“! Für das Rocketeer Kids Festival konnten prominente Gesichter aus TV und Internet gewonnen werden. Zum Beispiel Annika Preil, bekannt aus der Serie „Anna und die wilden Tiere“. Aber auch die Action kommt nicht zu kurz – bei spannenden Experimenten, kreativen Aktivitäten und Spielen können die Kinder wichtige Kompetenzen lernen, um sich den Herausforderungen der Welt von heute und morgen zu stellen.