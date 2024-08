1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal: Übertragung, Termin und Uhrzeit

Am 16. August 2024 startete der DFB-Pokal in eine neue Saison: Auf insgesamt 64 Spiele können sich Fußballfans bis zum Finale im Mai 2025 freuen. Zunächst muss aber die erste Runde ausgespielt werden, in der zum Teil Vereine aus der Bundesliga auf Regionalliga-Mannschaften treffen.

Dagegen haben der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Nürnberg noch einen vergleichsweise geringen Unterschied: Während Saarbrücken in der 3. Liga spielt, ist Nürnberg nach einem kurzen Ausflug in die 1. Bundesliga seit der Saison 19/20 in der 2. Liga zu Hause.

Sie wollen wissen, wann genau der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal aufeinandertreffen und wie man die Partie verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit sowie Übertragung im TV und Stream. Außerdem klären wir die Frage darüber, ob das Spiel auch im Free-TV gezeigt wird.

FC Saarbrücken - FC Nürnberg im DFB-Pokal 24/25: Termin und Anstoß

Der Spielplan des DFB-Pokals 24/25 legt fest: Die Begegnung zwischen dem FC Saarbrücken und dem FC Nürnberg in der ersten Runde des DFB-Pokals findet am 18. August 2024 statt. Der Anpfiff ist für 13 Uhr angesetzt. Ausgetragen wird die Partie im Ludwigparkstadion, der Heimstätte des FC Saarbrücken.

Zum Zeitpunkt des DFB-Pokalspiels hat der FC Saarbrücken bereits zwei Spiele in der aktuellen Saison der regulären Liga hinter sich. Laut Spielplan der 3. Bundesliga hat der Ligabetrieb bereits am 2. August wieder begonnen – und damit läuft natürlich auch die Übertragung der 3. Ligaspiele wieder im Stream und TV. Einen Vorsprung in der Spielpraxis verschafft das dem FC Saarbrücken aber nicht unbedingt, denn auch die 2. Liga, in der der FC Nürnberg spielt, hat bereits am 2. August wieder den Betrieb aufgenommen. Laut dem Spielplan der 2. Liga haben die Nürnberger vor dem Pokalspiel ebenfalls bereits zwei Ligaspiele absolviert.

Saarbrücken gegen Nürnberg live im Free-TV und Stream: Übertragung der 1. Runde des DFB-Pokals 24/25

Die Rechte für die Übertragung des DFB-Pokals 24/25 liegen in erster Linie beim Bezahlsender Sky, weshalb dieser als einziger Anbieter alle 63 Pokalspiele zeigt - so auch die Partie zwischen Saarbrücken und Nürnberg. Wer alle Begegnungen im DFB-Pokal mitverfolgen möchte, kommt also um ein Abo bei Sky nicht herum. Das Sportpaket ist aktuell für 25 Euro zu haben; wer auch die 1. und 2. Bundesliga sehen will, muss 35 Euro auf dem Tisch legen.

Darüber hinaus zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF insgesamt 15 Spiele des DFB-Pokals 2024/25 im Free-TV. Darunter sind das Finale, die beiden Halbfinals sowie vier Spiele aus der ersten Runde. Die Begegnung zwischen dem FC Saarbrücken und dem FC Nürnberg ist allerdings nicht dabei. Sie ist also lediglich bei Sky im TV und Stream zu sehen.

Hier finden Sie die Details zum Spiel zwischen Saarbrücken und Nürnberg in einer Übersicht:

Spiel: FC Saarbrücken - FC Nürnberg, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 18. August 2024

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

1. FC Saarbrücken vs. 1. FC Nürnberg im DFB-Pokal 24/25: Bilanz der beiden Teams

Laut fußballdaten.de sind die beiden Vereine bisher 25 Mal aufeinandergetroffen. Die erste Partie fand dabei bereits 1944 statt, die jüngste Begegnung wurde am 6. April 2001 ausgespielt. Damals gewann der FC Saarbrücken mit 1:0. Auch insgesamt führen die Saarbrückener die Bilanz mit minimalem Vorsprung an: Während sie aus 25 Spielen elfmal siegreich hervorgegangen sind, konnten die Nürnberger zehn Siege erringen. Viermal ging die Begegnung unentschieden aus.

Allerdings hat die Bilanz vermutlich eine beschränkte Prognosekraft, wenn es um das Ergebnis der Partie am 18. August geht, denn die letzte Begegnung der beiden Vereine ist bereits 23 Jahre her. Es wird sich zeigen, ob die simple Rechnung aufgeht und der FC Nürnberg, der in der höheren Liga spielt, gewinnt. Immerhin konnten die Nürnberger in ihrer Vereinsgeschichte bereits viermal den DFB-Pokal mit nach Hause nehmen, zuletzt 2007. Dafür schaffte es Saarbrücken in der jüngsten Vergangenheit bereits zwei Mal ins Pokal-Halbfinale: 2020 und 2024. In diesem Jahr verlor der FC Saarbrücken dann 0:2 gegen den FC Kaiserslautern.