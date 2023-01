Eine Pleite zu viel: Der TSV 1860 München feuert Trainer Michael Köllner

Die Niederlage gegen Dynamo Dresden war zu viel: Der TSV 1860 München hat sich von seinem Trainer Michael Köllner getrennt. Es gibt einen vorübergehenden Nachfolger.

Die Ära von Michael Köllner beim TSV 1860 München ist vorbei: Wie der Drittligist am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der 53-Jährige von seinen Aufgaben entbunden. Köllner stand wegen des Negativlaufs der Löwen seit Wochen in der Kritik, die Niederlage gegen Dynamo Dresden am Montagabend war den Verantwortlichen des Traditionsclubs offenbar eine Pleite zu viel.

Die Sechziger sind als erklärter Aufstiegsmitafavorit in die Saison gestartet und wurden diesem Ruf auch in der ersten Saisonphase gerecht. Seit dem Winter ist aber der Wurm drin, aktuell ist der TSV 1860 nur Sechster der 3. Liga. Aus den letzten sieben Ligaspielen gab es nur einen Sieg. Deswegen, haben sich die Vereinsführung in einer Stellungnahme, "nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens entschieden, Michael Köllner von seinen Aufgaben als Cheftrainer des TSV 1860 München mit sofortiger Wirkung freizustellen".

Sportgeschäftsführer Michael Gorenzel und Stefan Reisinger übernehmen beim TSV 1860 München

Köllner hatte das Amt im November 2019 vom damaligen Coach Daniel Bierofka übernommen und das Team in seiner Debütsaison auf Rang 8 sowie zweimal auf Rang 4 geführt. Nun ist die Ära des ehemaligen Nürnberg-Trainers in Giesing vorbei.

Bis auf Weiteres sollen Sportgeschäftsführer Günther Gorenzel zusammen mit dem bisherigen Co-Trainer und Ex-1860-Profi Stefan Reisinger das Traineramt übernehmen."Zusammen mit dem bestehenden Trainerteam Franz Hübl, Harald Huber und Jörg Mikoleit wird Günther Gorenzel in der Doppelfunktion, unterstützt von Stefan Reisinger, die Geschicke der Profimannschaft solange leiten, bis auf Grundlage der wirtschaftlichen Möglichkeiten während der laufenden Spielzeit eine dauerhafte Lösung auf der Cheftrainerposition präsentiert werden kann", so die Vereinsführung in einer Stellungnahme.

Der TSV 1860 München hatte am Montagabend trotz Führung mit 1:2 gegen Dynamo Dresden verloren. Als Kandidat für die dauerhafte Nachfolge gilt Ex-Bayern-Profi Thorsten Fink.

