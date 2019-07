vor 39 Min.

Biathlon Weltcup 2019/2020: Rennkalender, Datum, Termine

Die Termine für die Biathlon Weltcup-Saison 2019/2020 stehen fest. Hier finden sie das Datum der Läufe und den aktuellen Rennkalender im Überblick.

Biathlon-Weltcup 2019/2020: Am 1. Dezember geht es los. Dann startet der Wettkampf im schwedischen Östersund. Der Norweger Johannes Thingnes Bø und die Italienerin Dorothea Wierer haben den Gesamtweltcup im vergangenen Jahr gewonnen und versuchen beim diesjährigen Biathlon Weltcup ihren Titel zu verteidigen.

Hier finden Sie alle Infos zum Biathlon-Weltcup 2019/2020 sowie alles zu Terminen, Datum und Rennkalender.

Der Biathlon-Weltcup, der ausführlich eigentlich „BMW IBU World Cup Biathlon“ heißt, wird 2019/20 in 36 verschiedenen Rennen entschieden. Die Wettkämpfe finden vom 1. Dezember 2019 bis zum 22. März 2020 statt. Es ist der insgesamt 43. Biathlon Weltcup. Absoluter Höhepunkt dürfte die Biathlon-WM 2020 in Antholz in Italien sein. Die Rennergebnisse der WM sollen mit in die Biathlon-Weltcup-Wertungen zählen.

Biathlon Weltcup 2019/2020: Termine, Datum, Rennkalender

1. – 8. Dezember: Biathlon Damen/Herren in Östersund, Schweden im Östersunds Skidstadion

12. – 15. Dezember: Biathlon Weltcup in Hochfilzen, Österreich im Langlauf- und Biathlonzentrum Hochfilzen

16. – 22. Dezember: Biathlon Männer/Frauen in Annecy/Le Grand-Bornand, Frankreich im Biathlonstadion Sylvie Becaert

6. – 12. Januar: Biathlon Weltcup in Oberhof, Deutschland in der Lotto Thüringen Arena am Rennsteig

13. – 19. Januar: Ruhpolding, Deutschland in der Chiemgau-Arena

20. – 26. Januar : Biathlon in Pokljuka, Slowenien im Biathlonstadion Pokljuka

12. – 23. Februar: Biathlon WM 2020 in Antholz, Italien in der Südtirol Arena

2. – 8. März: Biathlon Damen/Herren in Nové Měst, Tschechien in der Vysočina Arena

9. – 15. März: Biathlon Weltcup Frauen/Männer in Kontiolahti, Finnland im Biathlonstadion Kontiolahti

16. – 22. März: Biathlon in Oslo, Norwegen am Holmenkollen

Biathlon Weltcup 2019/2020: Rennkalender, Termine, Datum - Die Infos zum Cup

Titelverteidiger des Gesamtweltcups sind der Norweger Johannes Thingnes Bø sowie die Italienerin Dorothea Wierer. Damen und Herren streiten sich im Biathlon wieder in den Disziplinen: Einzel, Sprint, Verfolgung, Massenstart, Staffel, Mixedstaffel und Single-Mixedstaffel. Unterhalb des Weltcups ist der IBU-Cup 2019/20 als zweithöchste Wettkampfserie des Winters angesiedelt. Auch hier gehen sowohl Männer als auch Frauen an den Start.

Beim Biathlon Weltcup darf Deutschland sowohl bei den Herren wie auch bei den Damen mit der maximalen Anzahl an Startern in die Rennen gehen. Jeweils sechs Wettkämpfer dürfen ran. Dies ist neben Deutschland auch noch den Ländern Norwegen, Frankreich, Russland und Österreich erlaubt.

Entstand im Biathlon 2018/19 - Gesamtweltcup

Frauen

Rang Name Punkte Siege

1 Dorothea Wierer 904 3

2 Lisa Vittozzi 882 2

3 Anastasiya Kuzmina 870 5

4 Marte Olsbu Røiseland 855 3

5 Hanna Öberg 741 2

6 Paulína Fialková 687 0

7 Kaisa Mäkäräinen 673 3

8 Denise Herrmann 611 2

9 Franziska Preuß 570 1

10 Monika Hojnisz 567 0

Männer

Rang Name Punkte Siege

1 Johannes Thingnes Bø 1262 16

2 Alexander Loginow 854 1

3 Quentin Fillon Maillet 843 2

4 Simon Desthieux 831 0

5 Arnd Peiffer 802 1

6 Tarjei Bø 724 0

7 Benedikt Doll 705 0

8 Simon Eder 701 0

9 Julian Eberhard 695 0

10 Lukas Hofer 694 0

