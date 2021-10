Donezk - Real Madrid: Live-Ticker und Infos zur Übertragung in der CL

Donezk und Real Madrid spielen demnächst in der Champions League 2021/22 gegeneinander. Alles zur Übertragung der Partie live im TV und Stream gibt es hier. Außerdem haben wir einen Live-Ticker.

Mitte Oktober findet der 3. Spieltag in der Gruppenphase der Champions League 2021/22 statt. So treffen heute, am 19. Oktober in der Gruppe D Schachtar Donezk und Real Madrid aufeinander. In derselben Gruppe treten außerdem Inter Mailand und Sheriff Tiraspol an.

Wer übernimmt in dieser Saison die Übertragung der Champions League live im TV und Stream? Kommt die Partie zwischen Donezk und Real auch im Free-TV? Alles zu Datum, Uhrzeit, Sender, bisherige Bilanz und weitere Infos zum Spiel haben wir hier für Sie. Weiter unten gibt es außerdem einen Live-Ticker.

Donezk - Real Madrid: Datum und Uhrzeit für den Anstoß in der Champions League

Das Spiel zwischen Donezk und Madrid findet heute, am Dienstag, 19. Oktober 2021, statt. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Gespielt wird im Metalist-Stadion in Charkiw ( Ukraine). Aufgrund der Situation in der Region Donezk trägt Schachtar seine Heimspiele bereits seit längerer Zeit in Charkiw aus.

Übertragung der CL live im TV und Online-Stream: Donezk gegen Real auch im Free-TV?

Eine Übertragung der Partie zwischen Donezk und Real Madrid im Free-TV gibt es nicht. Auch alle anderen Partien der Königsklasse sind in dieser Saison ausschließlich im Pay-TV zu finden. Wer das Spiel von Donezk gegen Real Madrid überträgt, verraten wir Ihnen in dieser Übersicht:

Spiel: Donezk vs. Real Madrid, 3. Spieltag in der Gruppenphase der UEFA Champions League 2021/22

vs. , 3. Spieltag in der der 2021/22 Datum: Dienstag, 19. Oktober 2021

Dienstag, 19. Oktober 2021 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Metalist-Stadion, Charkiw / Ukraine

Metalist-Stadion, / Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel: Donezk gegen Real

Sie haben am 19. Oktober keine Zeit, die Partie zwischen Schachtar Donezk und Real Madrid live im Stream zu verfolgen? Kein Problem, unser Live-Ticker stellt eine umfassende Alternative dar. Ob im Büro, auf der Familienfeier oder unterwegs: Der Liveticker liefert den aktuellen Spielstand und informiert schnell und zuverlässig über alle Tore, Auswechslungen, gelbe und rote Karten. Außerdem gibt es die spannendsten Spielmomente als Kommentar. Das Datencenter bietet darüber hinaus die Aufstellung und alle weiteren Infos zum Verlauf der aktuellen Champions League Saison.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

UEFA Champions League 2021/22: Wer überträgt die Spiele der aktuellen Saison?

Für Fans der Champions League hat sich bei der Übertragung Grundlegendes geändert: Nach 21 Jahren als wichtigster Partner der CL überträgt Sky in dieser Saison erstmals kein einziges Spiel in der Königsklasse. Stattdessen hat sich der Streamingdienst-Anbieter DAZN die Rechte gesichert. In den vorherigen Saisons haben sich DAZN und Sky die Übertragung der Champions League noch geteilt. Von den Play-Offs bis zum Finale überträgt nun aber DAZN 121 Spiele live im Stream.

16 Spiele der aktuellen Saison wiederum sind bei Amazon Prime Video zu sehen. Abonnenten des Prime-Service von Amazon können sich die Topspiele in der Champions League ohne weitere Zusatzkosten ansehen, alle anderen müssen erst ein Abo für den Streaming-Dienst abschließen.

Donezk gegen Real: Bilanz und Infos

Laut dem Fußballportal fußballdaten.de haben Donezk und Real Madrid in der Champions League bisher insgesamt vier Mal gegeneinander gespielt. Zwei Mal gewann dabei Real, zwei Mal Schachtar. Die Torbilanz fällt mit 10 zu 8 Toren zugunsten von Real aus.

Das letzte Aufeinandertreffen war am 1. Dezember 2020. Damals bezwang Donzek Real mit 2:0 - ebenfalls in der Gruppenphase.

