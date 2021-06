EM 2021

Ist Public Viewing in Augsburg trotz Corona realistisch?

Plus Mitfiebern im Park? Familiäres Fußballgucken im Schrebergarten? Oder sogar Public Viewing auf einer Fanmeile? Hier erklären wir, was in Augsburg während der EM 2021 möglich ist.

Von Michael Postl

Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft wollen sich bei der Fußball-EM von den Münchner Fans beflügeln lassen. Die bayerische Staatsregierung gab am Freitag Grünes Licht für jeweils rund 14 000 Zuschauer bei den vier Partien in der Allianz Arena des FC Bayern. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie werde ein strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept gelten, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) an. Doch auch außerhalb der Stadien wollen viele Fans die Spiele gemeinsam schauen. Die Inzidenzen sinken stetig, mittlerweile sind Hotels und Gastronomie wieder geöffnet. Liefert nun noch die Nationalmannschaft am Dienstag, 15. Juni, um 21 Uhr einen rauschenden EM-Auftakt gegen Frankreich ab, sind die Voraussetzungen für einen perfekten Sommer gegeben. Am Freitag lag die Sieben-Tages-Inzidenz in Bayern bei 29. Ist sogar Public Viewing möglich?

