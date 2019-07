vor 33 Min.

Frauen-WM 2019, Spielplan, Termine: USA - Niederlande im Finale

Frauen-WM 2019: Am Sonntag stehen sich die USA und die Niederlande im Finale gegenüber. Einen Tag vorher findet das Spiel um Platz 3 statt. Hier die Infos zum Spielplan der Frauen-WM.

Frauen-WM 2019: Die Niederlande und die USA sind im Finale. Ausgetragen wird es am 7.7.2019 um 17.00 Uhr. Favorit is die Frauen-Nationalmannschaft aus den USA. Am Samstag findet zwischen Schweden und England das Spiel um Platz 3 statt.

Zu Spielplan, Terminen, Datum und Uhrzeit finden Sie im Folgenden weitere Informationen.

Gastgeber der FIFA Fußball Weltmeisterschaft der Frauen ist dieses Jahr Frankreich. In der mittlerweile achten Weltmeisterschaft der Frauen kämpfen 24 Nationen seit dem 7. Juni um den Pokal. Wo Sie die Spiele, verfolgen können, erfahren Sie hier: Frauen Fußball WM 2019: Frauen-WM 2019 live im TV und Stream.

Der Spielplan der Frauen-WM 2019 in Frankreich mit allen wichtigen Terminen:

Frauen-WM 2019: Spielplan, Termine, Uhrzeit - USA- Niederlande stehen im Finale

Die Nationen für die K.O.-Phase bei der Frauen Fußball WM 2019 in Frankreich stehen für das Halbfinale fest. Hier alles zu Terminen, Uhrzeiten und Datum.

Dienstag, 2. Juli 2019

Halbfinale: England - USA 1:2

Mittwoch, 3. Juli 2019

Halbfinale: Niederlande - Schweden 1:0

Samstag, 6. Juli 2019

Spiel um Platz 3 England - Schweden (17.00 Uhr)

Sonntag, 7. Juli 2019

Finale USA - Niederlande (17.00 Uhr)

Frauen-WM 2019: Ergebnisse der Achtel- und Viertelfinals

Samstag, 22. Juni 2019

Achtelfinale 1 in Grenoble: Deutschland - Nigeria: 3:0

Achtelfinale 2 in Nizza: Norwegen - Australien 1:1, nach Elfmeterschießen 4:1

Sonntag, 23. Juni 2019

Achtelfinale 3 in Valenciennes: England - Kamerun 3:0

Achtelfinale 4 in Le Havre – Frankreich - Brasilien 2:1 (n.V.)

Montag, 24. Juni 2019

Achtelfinale 5 in Reims: Spanien - USA 1:2

Achtelfinale 6 in Paris: Schweden - Kanada 1:0

Dienstag, 25. Juni 2019

Achtelfinale 7 in Montpellier: Italien - China 2:0

Achtelfinale 8 in Rennes: Niederlande- Japan 2:1

Donnerstag, 27. Juni 2019

Viertelfinale 1: Norwegen - England 0:3

Freitag, 28. Juni 2019

Viertelfinale 2: Frankreich - USA 1:2

Samstag, 29. Juni 2019

Viertelfinale 3: Italien - Niederlande 0:2

Viertelfinale 4: Deutschland - Schweden 1:2

Frauen-WM 2019: Spielplan, Termine, Uhrzeit und Datum der abgeschlossenen Gruppenphase

Freitag, 7. Juni 2019

Gruppe A: Frankreich - Südkorea 4:0

Samstag, 8. Juni 2019

Gruppe B: Deutschland - China 1:0

- China Gruppe B: Spanien - Südafrika 3:1

Gruppe A: Norwegen – Nigeria 3:0

Sonntag, 9. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Italien 1:2

Gruppe C: Brasilien - Jamaika 3:0

Gruppe D: England - Schottland 2:1

Montag, 10. Juni 2019

Gruppe D: Argentinien - Japan 0:0

Gruppe E: Kanada - Kamerun 1:0

Dienstag, 11. Juni 2019

Gruppe E: Neuseeland - Niederlande 0:1

Gruppe F: Chile - Schweden 0:2

Gruppe F: USA - Thailand 13:0

Mittwoch, 12. Juni 2019

Gruppe A: Nigeria - Südkorea 2:0

Gruppe B: Deutschland - Spanien 1:0

- Spanien Gruppe A: Frankreich - Norwegen 2:1

Donnerstag, 13. Juni 2019

Gruppe C: Australien - Brasilien 3:2

Gruppe B: Südafrika - China 0:1

Freitag, 14. Juni 2019

Gruppe D: Japan - Schottland 2:1

Gruppe C: Jamaika - Italien 0:5

Gruppe D: England - Argentinien 1:0

Samstag, 15. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kamerun 3:1

Gruppe E: Kanada - Neuseeland 2:0

Sonntag, 16. Juni 2019

Gruppe F: Schweden - Thailand 5:1

Gruppe F: USA - Chile 3:0

Montag, 17. Juni 2019

Gruppe B: China - Spanien 0:0

Gruppe B: Südafrika - Deutschland 0:4

Gruppe A: Südkorea - Norwegen 1:2

Gruppe A: Nigeria - Frankreich 0:1

Dienstag, 18. Juni 2019

Gruppe C: Italien - Brasilien 0:1

Gruppe C: Jamaika - Australien 1:4

Mittwoch, 19. Juni 2019

Gruppe D: Schottland - Argentinien 3:3

Gruppe D: Japan - England 0:2

Donnerstag, 20. Juni 2019

Gruppe E: Niederlande - Kanada 2:1

Gruppe E: Kamerun - Neuseeland 2:1

Gruppe F: Schweden - USA 0:2

Gruppe F: Thailand - Chile 0:2

