vor 38 Min.

Fußball-WM 2022: Übertragung live in TV & Stream

Die Fußball-WM 2022: Das wichtigste Turnier der Herren-Fußball-Nationalmannschaften steht im November 2022 in Katar ins Haus. Die Fußball-WM startet zwar erst am Montag, den 21. November 2022 um 11 Uhr MEZ im Al-Bayt-Stadion. Doch die Qualifikationsspiele zur WM stehen bereits im März 2021 an. Erfahren Sie hier, wie Sie die Spiele der deutschen Nationalmannschaft verfolgen können: live im Free-TV bei ARD/ZDF oder RTL, Fernsehen oder online im Stream? Im Pay-TV auf DAZN oder Sky?

Fußball-WM 2022: 2018 fand die letzte Fußball-Weltmeisterschaft in Russland statt; bei der Fußball-WM 2022 fungiert diesmal Katar als Gastgeber und empfängt zunächst beim Eröffnungsspiel im Al-Bayt-Stadion geplante 60.000 Zuschauer. Damit Sie weder diese noch andere Partien der Fußball-WM 2022 verpassen, finden Sie hier alle Infos zur Übertragung der Spiele live im Fernsehen, TV und Stream. Werden die Qualifikationsspiele live im Free-TV bei ARD/ZDF oder RTL übertragen oder im Stream auf DAZN oder Sky?

Fußball-WM 2022 in Katar: Termine & Übertragung in TV & Stream

Die Fußball-WM 2022 startet am 21. November und endet am 18. Dezember. Damit wird das Turnier die kürzeste Fußball-Weltmeisterschaft seit 1978 sein. Sie findet zudem im Winter statt, was den hohen sommerlichen Temperaturen in Katar zuzuschreiben ist. Denn im Sommer herrschen hier bis zu 50°C, was für die Spieler eine große Belastung darstellen würde. 32 Mannschaften kämpfen bei dem WM-Turnier in 64 Spielen um den Sieg. Katar stellt dafür 8 Spielstätten bereit. Eröffnet wird die Fußball-WM 2022 um 13 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) im Al-Bayt-Stadion vor 60.000 Fans. Das Finale am 18. Dezember um 18 Uhr Ortszeit findet vor 80.000 Zuschauern im Lusail-Stadion statt.

Übertragung der WM-Qualifikation online im Stream & live im TV: RTL oder ZDF/ARD? DAZN oder Sky?

Wie sich die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Fußball-WM 2022 schlägt, können Sie live im Fernsehen verfolgen: Der Privatsender RTL überträgt alle Qualifikationsspiele von Deutschland live und kostenlos im Free-TV. Sie interessieren sich auch für die Vorrunden-Spiele der anderen Mannschaften? Über den Live-Stream des kostenpflichtigen Streaming-Anbieters DAZN können Sie Ihre Lieblingsmannschaft bereits in der WM-Qualifikation anfeuern. Die Fußball-Weltmeisterschaft selbst wird schließlich von den öffentlich-rechtlichen Sendern Das Erste und ZDF live im Free-TV übertragen.

WM-Qualifikation 2022: Gegner von Deutschland in der Vorrunde

Ab März 2021 treten 55 Mannschaften des Europäischen Fußballverbandes in Gruppenspielen gegeneinander an, um sich für die Fußball-WM 2022 zu qualifizieren. Hierbei werden 10 Startplätze vergeben und die restlichen 3 Tickets in den Playoffs verliehen. Nun wurden am 7. Dezember 2020 um 18 Uhr in Zürich die Gruppen der Vorrunde ausgelost. Deutschland befand sich für die Auslosung in Topf 1 mit großen Nationen wie Frankreich, Portugal, Spanien und England und entgeht so diesen harten Gegnern. Die deutsche Nationalmannschaft trifft auf Rumänien, Island, Armenien, Liechtenstein und Nordmazedonien. In dieser Gruppe sieht Bundestrainer Joachim Löw seine Mannschaft in der Favoritenrolle.

Themen folgen