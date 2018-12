Handball WM 2019: Vorläufiger Deutschland-Kader in der Übersicht

07:05 Uhr

Nationalspieler Fabian Böhm (rechts) gehört zu den Hoffnungsträgern im Kader für die Handball-WM 2019 in Deutschland und Dänemark.

Handball WM 2019: Bundestrainer Christian Prokop hat den Kader für die Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und Dänemark verkündet.

Wer steht bei der Handball WM 2019 im Kader Deutschlands? Bundestrainer Christian Prokop hat nun sein vorläufiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben, die vom 10. bis zum 27. Januar 2019 in Deutschland und in Dänemark stattfindet. Dabei lautet die Formel: 16 aus 28. Bedeutet: Aus den 28 Spielern, die um vorläufigen Kader stehen, darf der 39-Jährige bis zum Turnier-Start am 10. Januar seine 16 Spieler für die WM berufen. Eine Überraschung gibt es bislang schon.

Handball WM 2019: Welche Überraschungen gibt es beim Kader?

Denn Routinier Michael "Mimi" Kraus wird bei der WM in Deutschland und Dänemark fehlen. Bundestrainer Christian Prokop berief den 35 Jahre alten Spielmacher des TVB Stuttgart am Montag nicht in sein vorläufiges Aufgebot. Torwart Johannes Bitter, der mit Kraus 2007 den WM-Titel geholt hatte, hat hingegen überraschend eine Nominierung erhalten. Marian Michalczik von GWD Minden hätten hingegen viele Experten bei der Weltmeisterschaft erwartet. Auf den 21-Jährigen verzichtete Prokop jedoch überraschend.

Handball-WM 2019: Deutscher Kader in der Übersicht

Position Name Verein Tor Andreas Wolff THW Kiel Tor Silvio Heinevetter Füchse Berlin Tor Dario Quenstedt SC Magdeburg Tor Johannes Bitter TVB Stuttgart Kreis Patrick Wiencek THW Kiel

Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen Kreis Erik Schmidt Füchse Berlin Kreis Johannes Golla SG Flensburg-Handewitt Rückraum Rechts Steffen Weinhold THW Kiel Rückraum Rechts Franz Semper SC DHfK Leipzig

Rückraum Rechts Kai Häfner TSV Hannover-Burgdor Rückraum Rechts Christoph Steinert HC Erlangen Rückraum Mitte Martin Strobel HBW Balingen-Weilstetten Rückraum Mitte Fabian Wiede Füchse Berlin Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Mitte Tim Suton TBV Lemgo

Rückraum Mitte Niclas Pieczkowski SC DHfK Leipzig Rückraum Links Steffen Fäth Rhein-Neckar Löwen Rückraum Links Finn Lemke MT Melsungen Rückraum Links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum Links Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum Links Sebastian Heymann Frisch Auf Göppingen

Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen Rechtsaußen Patrick Groetzki Rhein-Neckar Löwen Linksaußen Uwe Gensheime Paris Saint-Germain Linksaußen Matthias Musche SC Magdeburg Linksaußen Marcel Schiller Frisch Auf Göppingen

Bis wann steht der endgültige Kader für die Handball-WM 2019 fest?

Bis kurz vor dem ersten WM-Spiel gegen Südkorea am 10. Januar hat Bundestrainer Christian Prokop noch Zeit, seinen endgültigen Kader für die Handball-WM zu berufen. Statt wie jetzt 28 werden dann nur 16 Spieler dabei sein. Wer es aber nicht in den vorläufigen Kader geschafft hat, für den reicht es auch nicht zur WM: Prokop kann nur aus den 28 Spielern auswählen. (eisl)

