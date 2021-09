Dem italienischen Westernreiter Nico Sicuro fliegen auf der Americana die Herzen zu

Plus Legendäre Bronze-Trophy geht nach umjubelter Vorstellung des 25-jährigen Nico Sicuro nach Italien. Dankbar ist der junge Reiter seinem Arbeitgeber und seinem ganz besonderen Quarterhorse-Hengst.

Neben Messe, Show und Informationen rund ums Pferd gilt die „Reining Night“ als einer der sportlichen Höhepunkte auf der Americana. Dort stehen die Western-Dressurreiter im Mittelpunkt der am höchsten dotierten Pferdesport-Prüfung des Messeturniers: der Bronze Trophy des Verbands NRHA (National Reining Horse Association). Neben Preisgeld, Sattel und Gürtelschnalle erhält der Sieger auch die begehrte Trophäe, ein in Edelmetall gegossenes Abbild eines Westernreiters beim Sliding Stop, dem spontanen Abbremsen des Pferdes aus vollem Galopp mit rutschenden Hinterbeinen.