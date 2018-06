vor 21 Min.

Russland ist auf dem Weg zu seinem Sommermärchen Sport

Noch nie ist ein WM-Gastgeber besser in ein Turnier gestartet. Endlich scheint sogar ein Nachfolger für Legende Lew Jaschin gefunden

Von Alexander Heflik

Russland entdeckt das Flair der Weltmeisterschaft. „Rooo-ziiiii-jaaaa“ schallt es durch die Straßen, der sonst eher zurückhaltende Russe springt auf und umarmt seinen Nachbarn. Zweiter Sieg, Erfolge über Saudi-Arabien und Ägypten bewegen plötzlich die Gemüter landesweit. Staatschef Wladimir Putin sieht zufrieden aus, wenn er in seiner panzerglas-gesicherten VIP-Box sitzt. Das war sein Plan.

In der Arbat, einer dieser Touristenstraßen in Moskau, ist immer irgendwie Weihnachten, ein Glitzerlichtteppich liegt Tag für Tag über der Passage, die mit Souvenirshops, Starbucks und russischen Kneipen gepflastert ist. Bislang strömten vor allem die Gäste-Fans dort hin, nun mischen sich die russischen Anhänger nicht mehr ganz vorsichtig mit auf die Straße. Letztgenannte wissen um die strengen Versammlungsregeln in Russland, aber die omnipräsenten Sicherheitskräfte schreiten nicht ein, sie schauen weiter grimmig, aber nun haben einige auch die Farben der russischen der Fahne aufs Gesicht gemalt. Oder vom Senegal. Wobei: Männer in Camouflage sind weiterhin stets mit größer Vorsicht zu genießen.

Dennoch: Alles wird lockerer, die Fan-Feste in den elf Austragungsorten sind nicht selten am Rande ihrer Kapazität angelangt. Auf den Sperlingsbergen in Moskau nahe der Universität kommt an manchen Tagen keiner mehr rein. Dabei haben die Studenten aktuell Prüfungszeit. Erste Autos mit auf der Kühlehaube angebrachter rot-weiß-blauer Flagge sind zu sehen in Sotschi. Kasan feiert die ganze Nacht durch. Keiner fragt mehr nach den Kosten, nach fehlender Demokratie, Menschenrechtsverletzungen. Das war doch sowieso nur ein Thema der Ausländer, sagt Kirill, der Concierge im Hotel Salut.

Der Sieg gegen Ägypten setzte die Euphorie endgültig in Gang

Man interessiert sich für die Sbornaja, der zweite Sieg gegen Ägypten beseitigte Zweifel an der Eintagsfliege. „Wir reißen die Rivalen in Stücke", titelte die Zeitung Sport-Express martialisch, während die Sowjetski Sport voller Pathos schrieb: „Ganz egal, was jetzt noch kommt, wir werden uns immer mit glückseligen Gefühlen an diese Tage erinnern". Vergessen ist die schwache Vorbereitung des Teams von Trainer Stanislaw Teschertschessow, die Pleiten gegen Österreich und die Türkei.

Ein neuer Liebling ist auch schon gefunden: Denis Tscheryschew. Lew Jaschin war gestern, wo findet man ein Tscheryschew-Trikot mit der Nummer 6? Drei Tore in zwei Partien, Russland liebt ihn wie 2006 Deutschland Arne Friedrich, dabei ist der 27-Jährige bereits mit sechs Jahren nach Spanien ausgewandert, weil sein Vater dort als Profi in Gijon sein Geld verdiente - und ist da immer geblieben. „Wir wissen alle nicht so recht, warum es plötzlich so gut läuft. Wir können es uns nicht erklären", sagte der 27-Jährige. Er wisse nur, „dass wir das Land weiter frohlocken lassen wollen".

Autokorsi? Ja bitte - aber Hupen gehört in Russland sowieso dazu

„Rossija, Rossija, Rossija“. Zwei Fußballsiege bewegen ein riesiges Land auf durchaus positive und charmante Art und Weise. Erste Autokorsi bilden sich, verhalten, aber tatsächlich mit Fahnen und Fanfaren. Wobei Hupen in den Städten Russlands beim Autofahren sowieso zum guten Ton gehört. Die ausländischen Gäste haben es vorgemacht. Moskau war anfangs fest in der Hand der Mexikaner und Argentinier. Und allen anderen, die im Luschniki-Stadion oder der Spartak-Arena mit ihren Nationalteams antreten durften. Jetzt haben sich die Russen unter das Fußball-Volk gemischt und das Multikulti-Spektakel für sich entdeckt, sie feierten bis zum Morgengrauen - wobei die Sonne in Moskau schon um 3 Uhr aufgeht. Fast schon unglaublich, es ist schon jetzt ein kleines russisches Sommermärchen.

