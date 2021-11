Augsburg trauert um seinen Tanz-Weltmeister Rudi Trautz

Mit 84 Jahren ist der vierfache Latein-Weltmeister Rudolf Trautz aus Augsburg gestorben. In seiner Tanzschule haben viele Schüler und Schülerinnen ihre ersten Tanzschritte gelernt.

Mitte November noch hat Rudi Trautz seine letzte E-Mail an die Sportredaktion der Augsburger Allgemeinen geschrieben. Stolz berichtete er darin, dass seine Tochter Nina mit ihrem neuen Tanzpartner Andrey Larin zwei Titel bei der Deutschen Meisterschaft in den Lateinamerikanischen Tänzen gewonnen hatte. Stolz war der vierfache Weltmeister, dass die Tochter gleiche sportliche Karriere eingeschlagen hat und ihm nacheiferte. Am Montag ist Rudolf Trautz, den alle nur Rudi nannten, im Alter von 84 Jahren gestorben.

"Ich habe immer die größte Unterstützung, Liebe und Führung von meinem Vater erhalten und werde ihm immer dankbar sein", schrieb Nina Trautz auf Instagram und war erleichtert und froh darüber, dass ihr Vater ihren so erfolgreichen ersten Wettkampf und die Meisterehrung mit Andrey Larin vor zwei Wochen noch persönlich miterleben konnte.

Tanzschule Trautz & Salmen" trauert um den "begnadeten Tänzer und Freund"

Auch auf der Seite der Tanzschule "Trautz & Salmen", deren Inhaber er war, verabschiedet man sich von Rudi Trautz: "Ein ganz Großer ist von uns gegangen! Rudi, wir vermissen Dich als Ehemann, Vater, Teilhaber, begnadeter Tänzer und vor allem als Freund!"

Rudi Trautz lebte ebenso für das Tanzen wie auch seine Tochter Nina, die selbst Tanzlehrerin und Profi-Tänzerin ist. Foto: Ulrich Wagner

Rudi Trautz wäre am 21. Dezember 85 Jahre alt geworden. Der Tod des Familienvaters, der seine Frau Martina, seine Tochter Nina und Sohn Nico und seine Enkelkinder zurücklässt, erschüttert weltweit die Tanzszene. Er war nicht nur als Tänzer, sondern auch als Trainer, Richter und Organisator von Tanz- und Sportveranstaltungen für seine hohe Professionalität, Disziplin und Akribie geschätzt. Dabei bliebe er jederzeit freundlich, verbindlich und gradlinig. Mit seiner ehemaligen Frau und Tanzpartnerin Mechthild setzte er neue Maßstäbe und gewann zahlreiche nationale wie internationale Titel.

Mechtild Trautz und ihr erster Ehemann Rudolf waren in den Sechziger- und Siebzigerjahren auf den nationalen und internationalen Tanzparketten nahezu unschlagbar. Foto: Ohne Honorar/archiv Melzer

Mechthild und Rudi Trautz wurden als Tanzpaar weit über die Grenzen Augsburgs hinweg bekannt

Weit über die Grenzen Augsburg hinaus wurde das Paar durch den Gewinn von allein vier Weltmeistertiteln in den Lateinamerikanischen Tänzen bekannt. Dazu kamen 22 deutsche Meistertitel, acht EM-Siege, der Gewinn der traditionsreichen British Open in Blackpool und je drei Siege bei den United Kingdom Championships und World Cups. Kein Tanzsportler kam je an eine solche Fülle an Erfolgen heran.

Rudi Trautz organisierte Galabälle im Hotel "Maximilian´s"

Laut Würdigung des Landestanzsportverbands LTVB habe Rudi Trautz entscheidend dazu beigetragen, "Tanzen für Gesellschaftstanz, für Breitensportler und für Turnierpaare zu medialer Aufmerksamkeit zu verhelfen und sich unermüdlich sein Leben lang dafür eingesetzt." Vielen Augsburger und Augsburgerinnen dürften nicht nur die vielen Galabälle, sondern auch unzählige Schulabschlussbälle im Hotel Maximilian´s oder die Meisterschaften in der Sporthalle, wie etwa die Deutschen Titelkämpfe in der Hauptgruppe S-Latein im Jahr 2010 in der Augsburger Sporthalle, in Erinnerung bleiben. Schließlich hat nahezu jeder Jugendliche aus Augsburg in der Tanzschule "Trautz&Salmen" seine ersten Tanzschritte gelernt oder eine der legendären Samstagspartys besucht.