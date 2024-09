AEV vor dem Saisonstart: Anspannung, aber vor allem Vorfreude

Auf den ersten Blick wirkt an diesem Mittwochvormittag alles so wie immer. Am Tag vor dem Saisonstart gegen Ingolstadt absolvieren die Panther-Profis im Curt-Frenzel-Stadion einige taktische Übungen bei numerischer Gleichheit und probieren verschiedene Powerplay-Formationen. „Es wird Zeit, dass es losgeht“, sagt Panther-Sportdirektor Larry Mitchell, der das Training beobachtet. Sechs Wochen Vorbereitung inklusive acht Testspielen ziehen sich wie ein Kaugummi. In Nordamerika sind zwei, maximal drei Wochen üblich. Eine „Mischung aus Vorfreude und Anspannung“ verspürt Mitchell nun. Er ist für die Kaderzusammenstellung verantwortlich. Ob die gelungen ist, immerhin gilt es 14 Neuzugänge und ein neues Trainerteam zusammenzubringen, wird sich im Laufe der Saison zeigen. Vieles lässt sich dabei planen, ein Stück weit ist es aber auch immer Glückssache, ob die verschiedenen Charaktere mit all ihren Eigenheiten auf dem Eis und in der Kabine eine Einheit bilden, die erfolgreich ist.

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ingolstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis