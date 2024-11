Mit einer weiteren Niederlage im Gepäck fährt der AEV zum Lieblingsgegner München

Die Augsburger Panther können ihren Fans in diesen kalten November kaum das Herz erwärmen. Die Mannschaft steckt nach wie vor in der sportlichen Krise. Acht Niederlagen in Folge sind zwar noch ein Stück weit entfernt vom DEL-Minusrekord, der aus dem Herbst 2005 mit 13 Pleiten in Serie stammt. Die Lage ist dennoch trist und am Samstag um 19 Uhr tritt die Mannschaft von Trainer Ted Dent beim EHC Red Bull München an.

