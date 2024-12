Crosscheck: DEL-Halbzeitbilanz mit Panther-Stürmer Justin Volek

Die Hälfte der DEL-Saison ist gespielt, Zeit für eine Zwischenbilanz in der nächsten Folge von „Crosscheck“. Alex Kunz, Moderator von Hitradio RT1, und Sportredakteur Andreas Kornes von der Augsburger Allgemeinen diskutieren zusammen mit Panther-Stürmer Justin Volek über die Situation des DEL-Klubs. Nach einem fulminanten Start folgte ein ebenso fulminanter Absturz. Zehn Niederlagen in Folge kosteten Trainer Ted Dent den Job. Sportdirektor Larry Mitchell übernahm und stabilisierte die Mannschaft.

Das sieht auch Justin Volek so, der seine dritte Saison in Augsburg spielt. Vergangene Spielzeit warf ihn eine schwere Schulterverletzung zurück, die er sich in der Vorbereitung zugezogen hatte. Inzwischen hat er sich ins Team zurückgekämpft und bekommt reichlich Eiszeit.

Im Podcast berichtet Volek, wie er den Trainerwechsel erlebt hat und was unter Mitchell anders geworden ist. Weitere Themen sind die schweren Verletzungen von Cody Kunyk und Riley Damianij sowie die jüngste Neuverpflichtung Nick Baptiste. Volek blickt gemeinsam mit Alex und Andreas zudem auf die letzten Spiele des Jahres gegen Straubing, Düsseldorf, Mannheim, Iserlohn und Berlin voraus.

„Crosscheck - der AEV-Podcast"

