Die Panther müssen schnell wieder aufstehen

Nach einem Tiefschlag sind bei den Panthern Nehmerqualitäten gefragt. Nur 48 Stunden nach der 2:6-Heimpleite gegen Bremerhaven tritt die Mannschaft am Freitagabend in Ingolstadt an. Die Analyse erfolgte am Donnerstag, danach richtet sich der Blick nach vorn, wie Trainer Larry Mitchell unmittelbar nach dem Bremerhaven-Match sagte: „Wir müssen in unserer Situation schnell wieder aufstehen. Ich bin sicher, dass wir das tun werden. Der nächste Gegner ist der Spitzenreiter.“ Wie schon gegen die Pinguins geht es gegen eine Top-Mannschaft der Deutschen Eishockeyliga. Die Rollen sind klar verteilt. „Wir wissen, dass wir in Ingolstadt Außenseiter sind. Wir Trainer müssen die Mannschaft vorbereiten, die Spieler müssen am Freitag liefern“, forderte der AEV-Trainer von seinem Team.

