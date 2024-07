Augsburger Panther holen Stürmer Damiani

In knapp einem Monat treffen die Panther aus Übersee in Augsburg ein. Der Kader dürfte bis dahin komplett sein. Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga meldet die Verpflichtung von Riley Damiani, der zuletzt bei den Calgary Wranglers in der American Hockey League stürmte. Der Kanadier ist 24 Jahre jung und senkt damit den Altersschnitt der Panther. In der sportlichen Vita des 1,78 Meter großen Angeifers stehen auch sieben Partien in der National Hockey League. Für die Dallas Stars erzielte Damiani in der Spielzeit 2021/22 einen Treffer und gab eine Vorlage in sieben Einsätzen.

Von 2016 bis 2020 stürmte Damiani vier Spielzeiten lang für die Kitchener Rangers in der Ontario Hockey League. 2019/20 führe er sein Team als Kapitän aufs Eis. Mit 237 Scorerpunkten (92 Tore und 145 Assists) in 273 Einsätzen in der kanadischen Juniorenliga empfahl er sich für ein Engagement in der NHL-Organisation der Dallas Stars, die sich die Dienste des 178 cm großen und 83 kg schweren Rechtsschützen bereits 2018 in der fünften Runde des Drafts gesichert hatten. In seiner AHL-Premierensaison 2020/21 verbuchte Damiani für die Texas Stars einen Punkt pro Spiel und gewann so den Red Garrett Memorial Award als Rookie des Jahres. Insgesamt bestritt der Kanadier, der gebürtig aus Mississauga, Ontario stammt, 232 AHL-Spiele. Dabei stehen für Damiani 131 Scorerpunkte zu Buche.

Panther Sportdirektor Mitchell über den Neuzugang

Larry Mitchell, Sportdirektor der Panther. schätzt den Neuzugang so ein: „Riley Damiani hat sich, egal ob als Mittel- oder Außenstürmer, in der American Hockey League den Ruf eines äußerst verlässlichen Zwei-Wege-Stürmers erarbeitet und mit über einen halben Prunkt pro Spiel trotz seines noch jungen Alters immer auch offensiv Akzente gesetzt. Er ist ein sehr guter Skater, Passgeber und Unterzahlspieler, der dem Gegner mit seiner Spielweise unter die Haut geht und sich in der DEL sicher schnell zurechtfinden wird. Als Rechtsschütze gibt er unserer Offensive zudem eine weitere wichtige Option.“

Damiani belegt die neunte Kontigentstelle im Kader des neuen Trainers Ted Dent. Elf Ausländer dürfen unter Vertrag genommen werden, neun dürfen pro Partie auf dem Spielberichtsbogen stehen. In den vergangenen Jahren beließen es die Panther zum Saisonstart meist bei neun Ausländern. Eine Stelle wird immer für den Fall einer schweren Verletzung einer der beiden Torhüter Strauss Mann oder Markus Keller freigehalten. Die späten Verpflichtungen während der Saison funktionierten oft nicht. Beispiel: Verteidiger Nick Welsh (wechselt nach Innsbruck/ICE HL) enttäuschte in der abgelaufenen Saison auf der ganzen Linie. Eine Konsequenz daraus könnte sein, dass Sportmanager Larry Mitchell eher dazu tendiert bereits jetzt zehn Kontignetstellen zu besetzen. Denn zum jetzigen Zeitpunkt ist die Auswahl groß. Mit zehn Ausländern steigt zudem der Druck im Kader, weil ein Profi mit Importlizenz dann auf der Tribüne Platz nehmen muss.