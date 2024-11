Niederlagen-Serie des AEV hält auch in Wolfsburg an

Die Talfahrt der Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga hält an. Auch im achten Match in Serie ging der AEV leer aus und unterlag mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) in Wolfsburg. Die Mannschaft zeigte sich gegenüber den jüngsten Auftritten allerdings verbessert. „Für uns war es ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte Verteidiger Riley McCourt nach der Schlusssirene bei Magentasport. Das einzige AEV-Tor durch Jason Bast war allerdings zu wenig, um den Abwärtstrend zu stoppen.

Mit der Startaufstellung hatte Trainer Ted Dent ein Zeichen an seine Mannschaft gesetzt. Keiner der Importspieler stand in der ersten Sturmreihe. Die drei gebürtigen Augsburger Florian und Moritz Elias sowie Center Alexander Oblinger bildeten die Startformation. Auch in Überzahl setzte der Chefcoach auf dieses Trio. „Nichts anderes hat funktioniert, sie sind die nächsten auf der Liste, eine Chance zu bekommen“, begründetet Dent die Rotation in seinen Formationen.

AEV in Wolfsburg mit knapper Niederlage – Hoffnung trotz Pleitenserie

Der personelle Umbau war auch dem Umstand geschuldet, dass vier Stammkräfte in Wolfsburg fehlten. Die Stürmer Thomas J. Trevelyan, Riley Damiani waren verletzt, der letztjährige Topscorer Anrei Hakulinen fehlte aus persönlichen Gründen. Nummer-eins-Verteidiger Thomas Schemitsch ist wegen eines Foulspiels von der Liga gesperrt und wird auch in den weiteren Spielen am Samstag beim EHC Red Bull München und am Dienstag in Frankfurt aussetzen müssen. Besser zu starten und nicht schon wieder schnell in Rückstand zu geraten, waren die Ziele. Das Team von Trainer Dent hielt sich an die Vorgaben. Wolfsburger erspielte sich zwar mehr Chancen und Veber zielte in der 13. Minute an den Pfosten, doch ansonsten war Torhüter Strauss Mann in den ersten zwanzig Minuten nicht zu überwinden.

Bis zur 31. Minute hielten die Panther das Match offen, dann trafen die Gastgeber durch Caamano zum 1:0. Torhüter Mann war chancenlos, auch weil seine Verteidiger Nolan Zajac den Torschützen lediglich höflich begleitete anstatt zu attackieren. Im zweiten Abschnitt kam der AEV kaum noch zu Möglichkeiten. Allerdings stand die Mannschaft im eigenen Drittel stabiler als in den Spielen zuvor.

Im letzten Drittel durften dann auch die Panther mit tatkräftiger Mithilfe der Wolfsburger jubeln. Grizzly-Stürmer Phil Varone schoss den eigenen Verteidiger Janik Möser an und von dessen Kufe landete der Puck zum 1:1 im Tor. Jason Bast war als letzter Augsburger an der Scheibe gewesen und bekam den Treffer gutschrieben. Es war das dritte Saisontor des Ex-Kölners.

In der 49. Minute hatte AEV-Angreifer Moritz Elias das 2:1 auf der Kelle. Der 20-jährige Augsburger zielte jedoch neben das Tor. Anschließend ließen die Panther auch das 26. Überzahlspiel in Folge ungenutzt verstreichen. Seit 48 Minuten und 26 Sekunden wartet der AEV nun schon auf ein Überzahltor. Besser machten es die Gastgeber, die mit Ablauf einer Augsburger Strafe durch Nationalstürmer Luis Schinko zum 2:1 (54.) trafen. Nur noch sechs Minuten blieben den Gästen, um den Ausgleich zu schafen und die achte Niederlage in Folge abzuwenden.

Pech hatten die Panther 55 Sekunden vor dem Ende, als Mark Zengerle an Strahlmeier scheiterte. Gute Chancen hatten sie auch am Ende, doch der Ausgleich wollte nicht fallen.

Augsburger Panther Mann – Reul, Zajac; McCourt, Renner; Köhler, Blumenschein; van der Linde – M. Elias, Oblinger, F. Elias; Collins, Kunyk, Busdeker; Louis, Bast, Zengerle; Tosto, Volek, Hanke

Tore 1:0 (31.) Caamano, 1:1 (42.) Bast, 2:1 (54.) Schinko Zuschauer 2303