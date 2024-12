Panther holen Ex-NHL-Profi Nick Baptiste

Die Augsburger Panther haben Verletzungssorgen im Sturm - und reagieren deshalb mit einer Neuverpflichtung auf die Personalsituation. Der AEV vergibt seine elfte Import-Lizenz an den Kanadier Nicholas „Nick“ Baptiste, der bereits in der amerikanischen NHL aktiv war. Wie die Panther am Dienstag bekanntgaben, unterzeichnete Baptiste erst in der Nacht seinen Vertrag und sei bereits auf dem Weg nach Augsburg.

Panther holen Ex-NHL-Profi: Baptiste spielte auch bereits für Kölner Haie

Baptiste war beim NHL Draft 2013 in der dritten Runde von den Buffalo Sabres ausgewählt worden, bestritt für das Team aus dem Norden der USA ab 2016 auch insgesamt 47 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt. Ab 2021 war der Außenstürmer auch bereits in Europa aktiv, zunächst in der finnischen Liga, wo er insgesamt 65 Einsätze, 26 Tore und 15 Assists sammelte.

Schließlich wechselte Baptiste 2022 nach Deutschland, zu den Kölner Haien. Dort brachte es der Rechtsschütze auf 52 Partien, in denen ihm 17 Treffer und 21 Assists gelangen. Anschließend ging es für Baptiste zum finnischen Topteam Tappara, mit dem er die Meisterschaft gewinnen konnte. Er steuerte dabei 33 Scorerpunkte bei. In der laufenden Saison war der 29-Jährige bisher für Vityaz Moscow in der KHL aktiv.

Panther-Trainer Mitchell unterstreicht Relevanz der Verpflichtung

Panther-Sportdirektor und Trainer Larry Mitchell unterstrich, wie wichtig der Wechsel für den AEV ist: „Auch wenn die frühe Vergabe der letzten Importlizenz immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist, so war diese Entscheidung für uns alternativlos“, wird Mitchell in der Mitteilung zitiert. Mit Nick Baptiste komme ein torgefährlicher Angreifer nach Augsburg. „Er hat in der DEL und in Finnland bereits gezeigt, dass er für seine Teams ein wertvoller Spieler ist. Nick spielt mit viel Energie und ist ein schneller Skater. Wir sind überzeugt, dass er eine sinnvolle Ergänzung für uns ist und sofort weiterhelfen wird“, so der Panther-Trainer.

Bereits am Freitag gegen Straubing könnte Baptiste sein Debüt für Augsburg geben. Die Lizenzierung und die medizinischen Tests dürften nur noch als Formalien gelten. Wie die Panther mitteilen, wird Baptiste die Nummer 73 tragen. Nachdem sich zuletzt gegen die Schwenninger Wild Wings auch noch Riley Damiani verletzt hat, der nach seiner Operation bis Saisonende ausfallen könnte, wird es in der Panther-Offensive personell eng. Topscorer Cody Kunyk fehlt ebenfalls mehrere Wochen.

Panther-Neuzugang Baptiste wurde 2013 U18-Weltmeister

Baptiste soll den Panthern mit seiner Erfahrung nun helfen. Der 1,85 Meter große und 92 Kilo schwere Kanadier sammelte neben seiner NHL- und DEL-Erfahrung auch 315 AHL-Einsätze und wurde mit der kanadischen U18-Nationalmannschaft 2013 Weltmeister. Mit acht Scorerpunkten in sieben Turnierspielen war er dabei nach Connor McDavid der zweitbester Punktesammler des Weltmeisterteams.