Vom Notnagel zum Torjäger: Panther Busdeker überzeugt

Die Entwicklung war nicht zu erwarten. Die Panther verpflichteten im Sommer Donald Busdeker als Ergänzungsspieler und zehnten Ausländer. Der 25-Jährige sei auch deshalb so wertvoll, weil er sowohl als Stürmer wie auch als Verteidiger eingesetzt werden kann. Eine seltene Qualität auf diesem Niveau. Sportdirektor Larry Mitchell schätzte den Neuzugang so ein: „Er ist läuferisch stark und spielt immer mit hoher Intensität und viel Energie. Auf seine Herausforderung bei den Panthern in der DEL freut er sich sehr und ist entschlossen, schnell in Europa Fuß zu fassen.“ Busdeker spielte davor vier Jahre in der American Hockey League für die Colorado Eagles und die Rockford Ice Hogs.

