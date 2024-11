Torwart Keller über die Panther-Krise: „Ich nehme den Frust mit nach Hause"

Es ist Markus Keller anzumerken, dass dem AEV-Torwart die Niederlagen-Serie an die Nieren geht. Seit neun Spielen haben die Augsburger nicht mehr gewonnen, nicht einmal einen Punkt seit dem 18. Oktober (4:2-Erfolg in München) eingefahren. „Das ist sehr bitter, sehr negativ. Es lässt sich nicht vermeiden, dass da die Stimmung schlecht wird. In der Kabine läuft auch nicht jeder mit einem Lächeln herum“, sagt der 35-jährige Schlussmann, als er nach dem Abschlusstraining am Montagmittag das Eis verlässt und in Richtung Umkleide stapft. Das Team packte nach der Vormittagseinheit die Taschen und brach nach Frankfurt auf, wo am Dienstag das dritte Auswärtsspiel in Folge auf dem Programm steht.

Milan Sako Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Panther Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Markus Keller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis