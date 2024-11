Letzte Chance für AEV-Trainer Dent

Nicht schon wieder: Die Panther stecken das dritte Jahr in Folge mittendrin im Abstiegskampf. Anders als in der vergangenen Saison bahnt sich die sportliche Krise diesmal allerdings schon Mitte November an. Alles sollte besser werden nach dem Beinahe-Abstieg im Frühjahr 2024. Mit der Verpflichtung von Sportdirektor Larry Mitchell, der erst spät mit der Zusammenstellung seines Teams beginnen konnte, verknüpften Fans wie auch Verantwortliche große Hoffnungen. Mit der Besetzung der Schlüsselposition ging der frühere AEV-Coach allerdings ein Risiko ein. Ted Dent ist ein Europa-Neuling mit viel Expertise aus der American Hockey League, aber null DEL-Kenntnissen. Mit seiner langjährigen Trainer-Erfahrung kann er das ausgleichen, hoffte Mitchell, der mit Dent seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden ist.

