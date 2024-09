Panther-Neuzugang Denis Reul: „Müssen jetzt eine gute Chemie finden“

Die Bilanz liest sich mies. Vier Vorbereitungsspiele haben die Augsburger Panther bisher bestritten und alle vier verloren. Die 2:4-Niederlage am Sonntag in Villach gegen den dort ansässigen österreichischen Erstligisten hatte ihre Gründe eindeutig im Mitteldrittel, als die Panther gleich vier Gegentore kassierten. Trotzdem ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, sagen die Beteiligten, zum Beispiel Verteidiger Denis Reul. Der Neuzugang aus Mannheim sprich zwar von einem „wirklich miesen zweiten Drittel“, lobt dann aber die „sehr gute Reaktion“ der Mannschaft im letzten Abschnitt. „Wir haben fast zwei Minuten lang das Drei gegen Fünf sehr gut verteidigt. Am Ende haben uns dann nur die Tore gefehlt.“

Andreas Kornes Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis