Athen, Malta, Wandertour: So nutzen die Panther-Profis die Länderspielpause

Freie Tage während der DEL-Saison? Für Eishockeyprofis ist das ein seltenes Gut. 56 Hauptrundenspiele müssen innerhalb eines halben Jahres absolviert werden, nicht einmal an den Weihnachtsfeiertagen ist Spielpause. Umso wertvoller ist die nun gerade laufende Länderspielpause für die Angestellten der DEL-Vereine, sofern sie nicht in ihren Nationalteams gefordert sind. Eine Übersicht, wie die Augsburger Panther die Pause genutzt haben:

Markus Keller Der 1B-Keeper der Panther ist mit seiner Frau und der kleinen Tochter in die Sonne geflogen. Im türkischen Antalya genießt die junge Familie die letzten wärmenden Strahlen, bevor es zumindest für den Papa einen langen Winter geben wird, in dem die meiste Lichteinstrahlung von den Hallendecken der DEL-Stadien stammen wird.

Icon Vergrößern AEV-Verteidiger Leon van der Linde hat es sich in einem Wellnesshotel im Allgäu gemütlich gemacht. Foto: Instagram Leon van der Linde Icon Schließen Schließen AEV-Verteidiger Leon van der Linde hat es sich in einem Wellnesshotel im Allgäu gemütlich gemacht. Foto: Instagram Leon van der Linde

Leon van der Linde Der Verteidiger aus Lindau macht es richtig - und lässt es sich gutgehen. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin hat er es sich in einem Wellness-Ressort im Allgäu gemütlich gemacht. Bedeutet: viel Sauna, viel Dampfbad, viel nice and cozy. Stressig wird es früh genug wieder.

Max Renner Bodenständig mag es der Rosenheimer Verteidiger in Diensten des AEV: Zusammen mit Frau und Kind unternahm der 32-Jährige eine Wandertour - und machte sich hausintern beliebt, weil er den Nachwuchs auf seinem Rücken trug. Arbeit dürfte für den Unterzahlspezialisten auch in der restlichen DEL-Saison mehr als genug anstehen.

Icon Vergrößern Einen Blick auf den Balkon von Romeo und Julia riskierte AEV-Stürmer Mark Zengerle. Foto: Instagram, Mark Zengerle Icon Schließen Schließen Einen Blick auf den Balkon von Romeo und Julia riskierte AEV-Stürmer Mark Zengerle. Foto: Instagram, Mark Zengerle

Mark Zengerle Der US-amerikanische Stürmer der Panther hat sich in Verona umgesehen - und hat, ganz der Romantiker alter Schule, dem legendären Balkon von Romeo und Julia einen Besuch abgestattet. Das Shakespeare-Drama spielt bekanntlich in der norditalienischen Stadt. Der vermeintlich originale Balkon, der in der tragischen Liebesgeschichte eine große Rolle spielt, ist einer der Touristen-Hotspots der Stadt. Und Zengerle hat ihn sich natürlich genauso angesehen wie die Arena von Verona, das große Amphitheater im Herzen der Altstadt.

Icon Vergrößern AEV-Stürmer Chris Collins hat sich Athen genauer angesehen. Foto: Instagram Chris Collins Icon Schließen Schließen AEV-Stürmer Chris Collins hat sich Athen genauer angesehen. Foto: Instagram Chris Collins

Chris Collins Kultur wiederum wird auch bei Chris Collins groß geschrieben. Sonne auch. Deswegen ging es für den nächsten US-Stürmer der Panther folgerichtig nach Athen. In der griechischen Hauptstadt unternahmen der 32-Jährige und seine Lebensgefährtin einen Rundgang quer durch die Stadt. Vor allem das Stadtviertel Anafiotika, am Nordosthang der Akropolis gelegen, hat es den beiden angetan. Was nicht fehlen durfte, war natürlich ein Besuch bei der Akropolis selbst. Die Stadtfestung des antiken Griechenlands ist seit 1987 Unesco-Weltkulturerbe. Aber wem sagt man das?

Icon Vergrößern Riley McCourt testet sich auf Malta als Klippenspringer. Foto: Indstagram Riley McCourt Icon Schließen Schließen Riley McCourt testet sich auf Malta als Klippenspringer. Foto: Indstagram Riley McCourt

Riley McCourt Der 23-jährige Verteidiger hat sich ebenfalls für eine Portion Sonne entschieden - und ist nach Malta geflogen. Auf der kleinen Mittelmeerinsel südlich von Italien herrschen angenehme 22 Grad. Baden geht offenbar gut - und von den steinigen Klippen ins Meer springen, erst recht. Reihenweise zeigt McCourt, wie er von der felsigen Küste des Fischerorts Marsaxlokk ins Meer spring. Mit „Woooo, he says“, ist ein Sprung betitelt. Damit ist alles gesagt.

Dennis Endras Länderspielpause? Welche Pause? Das gilt für den Torwarttrainer der Augsburger Panther, Dennis Endras. Der ist bekanntlich auch während der DEL-Unterbrechung gefordert und fungiert als Bundestorwarttrainer. Endras selbst kennt sich beim DEB immer noch bestens auf, war jahrelang selbst Nationalkeeper und gewann 2018 als Ersatzmann bei Olympia Silber. In der Länderspielpause kümmert er sich um das deutsche Torwart-Trio Maximilian Franzreb, Dustin Strahlmeier und Arno Tiefensee. Danach geht es mit neuer Motivation und Länderspielerfahrung nach Augsburg, wo seine Nachfolger im AEV-Kasten Strauss Mann und Markus Keller heißen.