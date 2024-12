Wichtiger Sieg im Abstiegskampf: Panther demontieren Düsseldorf

Die Augsburger Panther haben sich im Abstiegskampf der Deutschen Eishockeyliga (DEL) ein bisschen Luft verschafft. Sie gewannen am Freitagabend das Kellerduell gegen Düsseldorf mit 6:1 (0:0, 4:0, 2:1). Ein furioses zweites Drittel legte den Grundstein für den Erfolg, der den Panthern (zumindest für den Moment) fünf Punkte Abstand zum Abstiegsplatz beschert.

Die besondere Bedeutung der Partie war allen Beteiligten im Vorfeld klar gewesen: Der Tabellenletzte aus Düsseldorf gegen das gerade mal zwei Punkte besser positionierte Augsburg. Zwar ist es noch zu früh in der Saison, um von einer Vorentscheidung zu sprechen, aber richtungsweisend war das Duell allemal. Dementsprechend zupackend gingen beide Mannschaft von Anfang an zu Werke. Vor allem die Gastgeber zeigten im ersten Drittel ein in dieser Saison bislang eher ungewohntes Engagement - hatte es doch bislang zum Charakteristikum der Mannschaft gehört, die Anfangsphase zu verschlafen. Ganz anders an diesem Freitagabend. Allein ein Treffer wollte im ersten Durchgang nicht gelingen.

AEV-Torwart Strauss Mann mit starker Leistung

Und Düsseldorf? Hatte zwar etwas weniger vom Spiel, blieb aber brandgefährlich und traf zwischenzeitlich sogar den Pfosten des Panther-Tors. Souverän überstanden die Augsburger hingegen die erste Unterzahlsituation der Partie. Nicht nur in dieser Phase wurde augenscheinlich, warum beide Teams tief im Tabellenkeller feststecken. Für Feinschmecker hatten sie eher wenig im Angebot. Im Spielaufbau reihten sich auf beiden Seiten etliche Ungenauigkeiten aneinander. Dafür gab es reichlich Kampf und Einsatz zu sehen.

Den 6179 Zuschauern im zum bereits vierten Mal ausverkauften Curt-Frenzel-Stadion verdarb das nicht die Laune. Sie sorgten vielmehr für einen stimmungsvollen Rahmen dieses Kellerduells. Zudem hatten fleißige Helfer im Vorfeld 5000 AEV-Flaggen gegen eine Spende für die Aktion „Flagge zeigen für die RT1-Weihnachtsträume zugunsten der Kartei der Not“ verteilt. 11.000 Euro waren so für das Leserhilfswerk unserer Zeitung zusammengekommen.

Thomas J. Trevelyan trifft dreimal für die Augsburger Panther

Auf dem Eis zeigten sich die Pantherprofis nach der zweiten Pause dann ebenfalls spendabel. Riley McCourt machte den Auftakt. Er schlenzte den Puck von der blauen Linie an Freund und Feind vorbei zum 1:0 ins Tor (22.). Genau 15 Spielsekunden später schloss Publikumsliebling Thomas J. Trevelyan einen schnellen Konter mit der Präzision eines Chirurgen zum 2:0 ab (23.). Und an diesem wundersamen Abend trafen die Panther dann auch sogar in Überzahl. Erneut war Trevelyan erfolgreich zum 3:0 (26.). Das Curt-Frenzel-Stadion war jetzt ein Tollhaus, und der Ketchupflascheneffekt hielt an. Alexander Oblinger erhöhte auf 4:0 (28.).

Innerhalb von acht Minuten hatten die Panther das Spiel entschieden. Allzu sicher wollte sich aber (noch) niemand fühlen. Gegen Nürnberg war der AEV unlängst ebenfalls mit 4:0 in Führung gelegen, hatte dann aber bis zum 4:4 einen Gegentreffer nach dem anderen kassiert und erst im Penaltyschießen gewonnen. Zudem war Düsseldorf alles andere als chancenlos, Strauss Mann allerdings zeigte im AEV-Tor eine Glanzparade nach der anderen. So schwand bei den Gästen der Glaube daran, noch eine Aufholjagd starten zu können. Spätestens als Trevelyan seinen dritten Treffer des Abends erzielte (45.), war die Partie dann endgültig entschieden. Donald Busdeker machte das halbe Dutzend voll (51.), ehe Paul Postma noch der Ehrentreffer für die DEG gelang (54.). Weiter geht es für die Panther am Sonntag in Schwenningen (14 Uhr).

Augsburger Panther Strauss - Reul, Zajac; Schemitsch, McCourt; Renner, Köhler; Blumenschein - Busdeker, Damiani, Louis; Zengerle, Collins, Hakulinen; Volek, Bast, Trevelyan; F. Elias, Oblinger, M. Elias

Tore 1:0 McCourt (22.), 2:0 Trevelyan (23.), 3:0 Trevelyan (26.), 4:0 Oblinger (28.), 5:0 Trevelyan (45.), 6:0 Busdeker (51.), 6:1 Postma (54.)