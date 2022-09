Alle Meister der DEL und alle Deutschen Eishockey-Meister im Überblick

Seit dem Jahr 1994 wird der Deutsche Meister im Eishockey in der DEL gekürt. DEL-Meister und alle Deutschen Meister, welche es zuvor gab, in der Übersicht.

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) startet im September 2022 in ihre 29. Auflage. Sie wurde im Jahr 1994 gegründet und stellte die erste deutsche Sportliga dar, welche als Kapitalgesellschaft organisiert wurde. Später folgten andere deutsche Sportligen wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) dem Beispiel.

DEL: Rekordmeister und Gründungsmitglieder

1994 ertönte für 18 Mannschaften der Startschuss für die erste Saison der DEL. In der Spielzeit 2022/23 sind noch acht dieser Klubs in der höchsten deutschen Eishockey-Liga. Im Folgenden sind die aktuellen DEL-Teams unter den Gründungsmitgliedern gefettet.

Augsburger Panther (zur Gründung Augsburger EV)

Eisbären Berlin

Preussen Berlin

Düsseldorfer EG

Löwen Frankfurt ( Frankfurt Lions )

Hannover Indians (EC in Hannover )

(EC in ) Kassel Huskies

ESV Kaufbeuren (Kaufbeurer Adler)

(Kaufbeurer Adler) Kölner Haie

Krefeld Pinguine (Krefelder EV)

(Krefelder EV) EV Landshut

Adler Mannheim

Maddogs München

Nürnberg Ice Tigers (EHC Nürnberg )

EC Ratingen

Starbulls Rosenheim

Lausitzer Füchse ( ESG Füchse Sachsen Weißwasser / Chemnitz )

( Füchse Sachsen / ) Schwenninger Wild Wings (Schwenninger ERC Wild Wings)

Mittlerweile spielen noch 15 Klubs um den Titel der DEL. Rekordmeister sind die Eisbären Berlin, die bereits neun Meisterschaften feiern konnten. Die Meister der DEL im Überblick.

Verein Titel Jahr Eisbären Berlin 9 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022 Adler Mannheim 7 1997, 1998, 1999, 2001, 2007, 2015, 2019 EHC Red Bull München 3 2016, 2017, 2018 Kölner Haie 2 1995, 2002 ERC Ingolstadt 1 2014 Hannover Scorpions 1 2010 Frankfurt Lions 1 2004 Krefeld Pinguins 1 2003 München Barons 1 2000 Düsseldorfer EG 1 1996

Alle Meister der DEL in einer Liste

Jahr Deutscher Meister Vizemeister 1995 Kölner Haie EV Landshut 1996 Düsseldorfer EG Kölner Haie 1997 Adler Mannheim Kassel Huskies 1998 Adler Mannheim Eisbären Berlin 1999 Adler Mannheim Nürnberg Ice Tigers 2000 München Barons Kölner Haie 2001 Adler Mannheim München Barons 2002 Kölner Haie Adler Mannheim 2003 Krefeld Pinguine Kölner Haie 2004 Frankfurt Lions Eisbären Berlin 2005 Eisbären Berlin Adler Mannheim 2006 Eisbären Berlin DEG Metro Stars 2007 Adler Mannheim Nürnberg Ice Tigers 2008 Eisbären Berlin Kölner Haie 2009 Eisbären Berlin DEG Metro Stars 2010 Hannover Scorpions Augsburger Panther 2011 Eisbären Berlin Grizzly Adams Wolfsburg 2012 Eisbären Berlin Adler Mannheim 2013 Eisbären Berlin Kölner Haie 2014 ERC Ingolstadt Kölner Haie 2015 Adler Mannheim ERC Ingolstadt 2016 EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg 2017 EHC Red Bull München Grizzlys Wolfsburg 2018 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 2019 Adler Mannheim EHC Red Bull München 2020 Kein Meister – 2021 Eisbären Berlin Grizzlys Wolfsburg 2022 Eisbären Berlin EHC Red Bull München

Deutsche Eishockey-Meister der Eishockey-Bundesliga in einer Liste

Als Vorläufer der DEL agierte in der Bundesrepublik Deutschland zunächst eine Oberliga. Zuvor hatte die Meisterschaft in der westliche Besatzungszone 1947 und 1948 der SC Riessersee gewonnen. Der EV Füssen entwickelte sich in der Folge zum besten Eishockey-Team der Anfangsjahre der BRD.

Jahr Deutscher Meister Vizemeister 1949 EV Füssen Preussen Krefeld 1950 SC Riessersee Preußen Krefeld 1951 Preussen Krefeld EV Füssen 1952 Krefelder EV SC Riessersee 1953 EV Füssen SC Riessersee 1954 EV Füssen Krefelder EV 1955 EV Füssen Krefelder EV 1956 EV Füssen SC Riessersee 1957 EV Füssen SC Riessersee 1958 EV Füssen SC Riessersee

Im Jahr 1958 löste die eingleisige Bundesliga die Oberliga als höchste Eishockey-Liga in Deutschland ab.

Jahr Deutscher Meister Vizemeister 1959 EV Füssen EC Bad Tölz 1960 SC Riessersee EV Füssen 1961 EV Füssen EC Bad Tölz 1962 EC Bad Tölz EV Füssen 1963 EV Füssen EC Bad Tölz 1964 EV Füssen EC Bad Tölz 1965 EV Füssen EC Bad Tölz 1966 EC Bad Tölz EV Füssen 1967 Düsseldorfer EG EC Bad Tölz 1968 EV Füssen EC Bad Tölz 1969 EV Füssen Düsseldorfer EG 1970 EV Landshut EC Bad Tölz 1971 EV Füssen Düsseldorfer EG 1972 Düsseldorfer EG EV Füssen 1973 EV Füssen Düsseldorfer EG 1974 Berliner Schlittschuhclub EV Landshut 1975 Düsseldorfer EG Berliner Schlittschuhclub 1976 Berliner Schlittschuhclub EV Landshut 1977 Kölner EC Krefelder EV 1978 SC Riessersee Berliner Schlittschuhclub 1979 Kölner EC SC Riessersee 1980 Mannheimer ERC Düsseldorfer EG 1981 SC Riessersee Düsseldorfer EG 1982 SB Rosenheim Mannheimer ERC 1983 EV Landshut Mannheimer ERC 1984 Kölner EC EV Landshut 1985 SB Rosenheim Mannheimer ERC 1986 Kölner EC Düsseldorfer EG 1987 Kölner EC Mannheimer ERC 1988 Kölner EC SB Rosenheim 1989 SB Rosenheim Düsseldorfer EG 1990 Düsseldorfer EG SB Rosenheim

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde der Titel des deutschen Eishockey-Meisters vier Jahre lang in einer gesamtdeutschen Bundesliga ausgespielt.

Jahr Deutscher Meister Vizemeister 1991 Düsseldorfer EG Kölner EC 1992 Düsseldorfer EG SB Rosenheim 1993 Düsseldorfer EG Kölner EC 1994 EC Hedos München Düsseldorfer EG

Alle Meister der Oberliga der Deutschen Demokratischen Republik

In der DDR duellierten sich im Kampf um die Meisterschaft vor allem die beiden Eishockey-Vereine Dynamo Weißwasser und Dynamo Berlin. Die DDR-Meister im Eishockey in der Übersicht.

Saison Deutscher Meister Vizemeister 1950 SG Frankenhausen BSG Empor Berlin 1951 BSG Ostglas Weißwasser SG Frankenhausen 1951/52 BSG Ostglas Weißwasser BSG Wismut Erz Frankenhausen 1952/53 BSG Chemie Weißwasser BSG Wismut Erz Frankenhausen 1953/54 SG Dynamo Weißwasser BSG Wismut Frankenhausen 1954/55 SG Dynamo Weißwasser SC Wismut Karl-Marx-Stadt 1955/56 SG Dynamo Weißwasser SC Einheit Berlin 1956/57 SG Dynamo Weißwasser SC Einheit Berlin 1957/58 SG Dynamo Weißwasser SC Wismut Karl-Marx-Stadt 1958/59 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1959/60 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1960/61 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1961/62 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1962/63 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1963/64 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1964/65 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1965/66 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1966/67 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1967/68 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1968/69 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1969/70 SG Dynamo Weißwasser TSC Berlin 1970/71 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1971/72 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1972/73 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1973/74 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1974/75 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1975/76 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1976/77 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1977/78 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1978/79 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1979/80 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1980/81 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1981/82 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1982/83 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1983/84 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1984/85 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1985/86 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1986/87 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1987/88 SC Dynamo Berlin SG Dynamo Weißwasser 1988/89 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin 1989/90 SG Dynamo Weißwasser SC Dynamo Berlin

Alle Eishockey-Meister im Deutschen Reich

Vor dem Zweiten Weltkrieg dominierte der Berliner Schlittschuhclub das deutsche Eishockey. Nur selten ging die Deutsche Meisterschaft im Eishockey nicht in die deutsche Hauptstadt, wie ein Überblick zeigt.

Jahr Ort des Finales Deutscher Meister Erg. Vizemeister 1912 Eispalast, Berlin Berliner Schlittschuhclub 2:1 n. V. SC Charlottenburg 1913 Eispalast, Berlin Berliner Schlittschuhclub 4:0 MTV 1879 München 1914 Eispalast, Berlin Berliner Schlittschuhclub 12:1 MTV 1879 München 1915–1919 wegen des Ersten Weltkrieges keine Meisterschaft 1920 München Berliner Schlittschuhclub – MTV 1879 München 1921 Riessersee , Garmisch Berliner Schlittschuhclub 6:0 MTV 1879 München 1922 Riessersee , Garmisch MTV 1879 München – Berliner Schlittschuhclub 1923 Riessersee , Garmisch Berliner Schlittschuhclub 3:1 SC Charlottenburg 1924 Oberhof Berliner Schlittschuhclub 6:2 SC Riessersee 1925 Riessersee , Garmisch Berliner Schlittschuhclub – SC Riessersee 1926 Sportpalast, Berlin Berliner Schlittschuhclub 7:0 SC Charlottenburg 1927 Füssen SC Riessersee 2:1 n. V. SC Charlottenburg 1928 Riessersee , Garmisch Berliner Schlittschuhclub 2:1 SC Riessersee 1929 Riessersee , Garmisch Berliner Schlittschuhclub 2:1 SC Riessersee 1930 Sportpalast, Berlin Berliner Schlittschuhclub 9:1 SC Brandenburg Berlin 1931 Riessersee , Garmisch Berliner Schlittschuhclub 9:2 VfB Königsberg 1932 Riessersee , Garmisch Berliner Schlittschuhclub – SC Riessersee 1933 Prinzregentenstadion, München Berliner Schlittschuhclub 3:2 SC Riessersee 1934 Eisplatz an der Kalten Bode, Schierke SC Brandenburg Berlin 1:0 SC Riessersee 1935 Prinzregentenstadion, München SC Riessersee 2:1 EV Füssen 1936 Linde-Stadion, Nürnberg Berliner Schlittschuhclub 2:1 SC Riessersee 1937 Linde-Stadion, Nürnberg Berliner Schlittschuhclub 3:0 SC Riessersee 1938 Olympia-Eissport-Zentrum, Garmisch-Partenkirchen SC Riessersee – Düsseldorfer EG 1939 Sportpalast, Berlin EK Engelmann Wien 1:0 Berliner Schlittschuhclub 1940 Endrunde Wiener EV – Berliner Schlittschuhclub 1941 Eis- und Schwimmstadion, Köln SC Riessersee 2:1 LTTC Rot-Weiß Berlin 1942 keine vollständige Meisterschaft aufgrund des Zweiten Weltkrieges 1943 keine vollständige Meisterschaft aufgrund des Zweiten Weltkrieges 1944 Eisstadion Friedrichshain , Berlin KSG Berliner SC/ Brandenburg Berlin 4:3 LTTC Rot Weiß Berlin

Rekordmeister im deutschen Eishockey

Durch die Dominanz in den frühen Jahren des deutschen Eishockeys konnte der Berliner Schlittschuhclub dafür sorgen, dass er noch heute Rekordmeister im deutschen Eishockey ist. Die Eisbären Berlin sind das erfolgreichste Team, welches derzeit in der höchsten deutschen Spielklasse spielt.

Mannschaft Titel Berliner Schlittschuhclub 19 EV Füssen 16 SC Riessersee 10 Eisbären Berlin 9 Düsseldorfer EG 8 Kölner EC / Kölner Haie 8 Mannheimer ERC / Adler Mannheim 8 SB Rosenheim 3 EHC Red Bull München 3 EC Bad Tölz 2 EV Landshut 2 Krefelder EV / Krefeld Pinguine 2 MTV 1879 München 1 EC Hedos München 1 München Barons 1 ERC Ingolstadt 1 SC Brandenburg Berlin 1 KSG Berliner SchC/ SC Brandenburg Berlin 1 Frankfurt Lions 1 Hannover Scorpions 1 Preussen Krefeld 1 EK Engelmann Wien 1 Wiener EV 1