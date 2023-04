Mehr Stehplätze: FC Bayern plant Umbau der Allianz Arena

Die Allianz Arena soll im Sommer ausgebaut werden. Der FC Bayern München will die Kapazität erhöhen - und mehr Stehplätze schaffen.

Seit dem Jahr 2005 ist die Allianz Arena das Wohnzimmer des FC Bayern München. Sie stellt eines der modernsten und größten Stadien in Deutschland dar. Aktuell können 75.000 Menschen die Spiele des deutschen Rekordmeisters live im Stadion verfolgen. In Zukunft sollen es noch mehr sein. Nach Informationen der Bild plant der FC Bayern einen Umbau der Allianz Arena. Sie soll im Sommer ausgebaut werden.

FC Bayern: Umbau der Allianz Arena – mehr Stehplätze als Ziel

Die Kapazität der Allianz Arena soll durch den Umbau auf 77.000 erhöht werden. Zumindest bei Bundesligaspielen und Partien im DFB-Pokal. Es sollen also insgesamt 2000 Plätze hinzugewonnen werden. Das soll durch mehr Stehplätze gelingen.

Derzeit befinden sich Stehplätze lediglich auf der Nordtribüne der Arena im Münchener Stadtteil Fröttmaning. Das soll sich ändern. In den Ecken des Stadions sollen 2500 Sitzplätze in 4500 Stehplätze verwandelt werden. Damit könnte nicht nur die Kapazität erhöht werden, sondern auch ein Wunsch der Fans erfüllt werden. Viele Anhänger der Bayern fordern seit vielen Jahren mehr Stehplätze in der Allianz Arena.

Umbau der Allianz Arena: Bayern-Heimspielstätte nicht das größte Stadion Deutschlands

Im Jahr 2015 hatte der FC Bayern die Kapazität der Allianz Arena zum letzten Mal erhöht. Damals wurden rund 4000 Plätze hinzugewonnen. Mit einer Aufstockung auf 77.000 Plätze würde die Allianz Arena weiterhin auf Platz zwei der größten Stadien Deutschlands bleiben. Auf dem Spitzenplatz liegt der Signal Iduna Park von Bayerns Konkurrenten Borussia Dortmund. Die Kapazität der Spielstätte liegt bei 81.365 Plätzen.

In der Allianz Arena werden mehrere Partien der EM 2024 ausgetragen. Außerdem findet 2025 das Finale der Champions League in dem Münchner Stadion statt. Das Finale der Königsklasse wurde schon 2012 in der Allianz Arena ausgetragen. Außerdem fanden Spiele der Fußball-WM 2006 in München statt, unter anderem das Eröffnungsspiel. Auch Partien der EM 2021 wurden in München ausgetragen.

Neben Fußballspielen finden in der Allianz Arena auch andere Events statt. Zuletzt hatten Spiele der US-amerikanischen Football-Liga NFL für Aufsehen gesorgt. Die Arena war zu Beginn im Besitz des FC Bayern und 1860 München. Die Bayern kauften dem Stadtrivalen ihren Anteil später ab und sind seitdem alleiniger Eigentümer. 1860 trägt seine Heimspiele seitdem wieder im Stadion an der Grünwalder Straße aus.