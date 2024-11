Bundestrainer Julian Nagelsmann und der BFV zeichnen Ehrenamtliche aus

Das Loblied auf das ehrenamtliche Engagement wird gerne gesungen, der Bayerische Fußball-Verband (BFV) geht seit Jahrzehnten bei seinem Dankeschön allerdings über den warmen Händedruck hinaus. In einer Galaveranstaltung, die in München bereits zum 29. Mal über die Bühne ging, werden alljährlich Ehrenamtliche aus allen 22 bayerischen Fußball-Bezirken gewürdigt. Dazu gratulierte Bundestrainer Julian Nagelsmann, der durchaus noch Bezug zur Basis hat und die geleistete Arbeit einschätzen kann. Sein Bruder André ist nämlich als Kreisspielleiter in der unterfränkischen Rhön tätig. „Elementar für mich ist, dass wir einen Ort schaffen, an dem sich Menschen gern aufhalten. Der Fußballplatz soll für junge Menschen so etwas wie ein zweites Zuhause werden. Gerade deswegen ist es wichtig, dass auch in Zukunft Menschen durch ihr Ehrenamt den Kindern das Fußballspielen ermöglichen“, erklärte Nagelsmann gegenüber den Preisträgern, die von ihren Vereinen vorgeschlagen worden waren.

Grundsätzlich ist das ehrenamtliche Engagement zwar kein Wettbewerb, trotzdem belohnt der BFV zusammen mit der Lotterieverwaltung herausragende Leistungen zusätzlich mit einer Geldprämie. Insgesamt 4300 Euro werden an die Heimatklubs von Stefan Bauer (TSV Egweil, Oberbayern), Jennifer Keck (TSV Buchenberg, Allgäu) und Thomas Bielmeier (SV Kollnburg, Niederbayern) ausgeschüttet. Die Oberallgäuerin Keck landete bayernweit auf den zweiten Platz - und ist im Fußball tief verwurzelt. Für Buchenberg erzielte sie in mehr als 400 Spielen 320 Tore, ist stellvertretende Abteilungsleiterin, Jugendtrainerin und unermüdliche Organisatorin bei vielen Feiern und Turnieren ihres Vereins.

Jeweils 300 Euro für die Vereinsarbeit gibt es für die weiteren Kreissieger, aus Schwaben sind dies noch Thomas Sälzer vom SSV Margertshausen (Kreis Augsburg) und Jörg Hahn (Kreis Donau). Sie alle werden im Frühjahr 2025 zu einem Dankeschön-Wochenende eingeladen.