Wie die Familie Amon-Ra St. Brown zum Footballstar machte

Amon-Ra St. Brown strebt mit seinen Detroit Lions Richtung Superbowl. Der Weg dorthin begann in frühester Kindheit und machte selbst vor dem Namen nicht halt.

Die Play-offs in der US-Football-Liga NFL gehen in die heiße Phase und ein Deutsch-Amerikaner ist mittendrin. Amon-Ra St. Brown hat als bester Passempfänger seiner Detroit Lions viel dazu beigetragen, dass sein Team die Endrunde erreichte und erstmals seit 32 Jahren wieder ein Spiel gewann: 24:23 gegen die LA Rams, die frühere Mannschaft seines Spielmachers Jared Goff. „Dass es gegen sein altes Team geht, hat mich extra angespornt. Ich wollte ihm unbedingt zum Sieg verhelfen.“

Motivation für sportliche Schinderei zu finden, war noch nie Amon-Ra St. Browns Problem. Von frühester Kindheit an trimmten seine Eltern ihn und seine beiden Brüder auf Erfolg – auf dem Footballfeld und abseits davon. Vater John Brown war erfolgreicher Bodybuilder und baute seine Kinder ab dem Grundschulalter zu Athleten auf. Er kreierte sogar eigene Eiweißshakes, die er mittlerweile verkauft. Mutter Miriam, die aus Leverkusen kommt, übernahm die akademische Ausbildung. Alle drei Söhne sprechen fließend Englisch, Deutsch und Französisch, lebten als Kinder ein Jahr zusammen in Paris.

Ein NFL-Star braucht den richtigen Namen: Wie Vater Brown die Kindernamen auswählte

Die Kinder sollten durch Leistung herausragen, aber nicht nur: Auch die Namen sollten etwas Besonderes sein. Hinter dem Namen des ältesten Bruders Equanimeous verbirgt sich das Wort „equanimity“, das so viel bedeutet wie: „Der auch unter Stress immer ruhig bleibt.“ Der mittlere Bruder Osiris und Amon-Ra sind nach ägyptischen Gottheiten benannt. Alle drei tragen einen anderen Nachnamen als der Vater, weil der der Meinung war, „St. Brown“ sähe auf Trikots einfach cooler aus als nur „Brown“.

Die Brüder durften sportlich viel ausprobieren, entschieden sich aber alle drei für Football und schafften es sowohl damit als auch durch schulisches Können auf gute Unis. Equanimeous und Amon-Ra St. Brown spielen mittlerweile in der NFL, Osiris hat Informatik studiert und sich gegen den Profisport entschieden. Auf dem Football-Feld hat Amon-Ra seinem älteren Bruder mittlerweile den Rang abgelaufen. In seinem dritten Profijahr ist er der Star seiner Detroit Lions und wurde in dieser Saison unter die besten drei Spieler auf seiner Position gewählt. Equanimeous ist bei den schwächeren Chicago Bears nur ein Ergänzungsspieler.

NFL-Play-offs: Amon-Ra St. Brown spielt mit den Detroit Lions gegen die Tampa Bay Buccaneers

Dass dies so gekommen ist, liegt auch an Amon-Ras Umgang mit Enttäuschungen: So kennt er alle 16 Namen der Spieler auf seiner Position, die bei seinem NFL-Einstieg vor ihm ausgewählt wurden. Der Wunsch, besser als sie zu sein, wurde seitdem zu einer Triebfeder, die ihn an die Spitze seiner Zunft katapultiert hat. Am Sonntag will Amon-Ra St. Brown beim Heimspiel gegen die Tampa Bay Buccaneers (ab 22.15 Uhr bei RTL) das nächste Kapitel seiner Erfolgsgeschichte schreiben.

