Beim Sport neue Leute kennen lernen: Bayerns erste App für über 30 Sportarten gestartet

Spontan eine Runde Tennis spielen, gemeinsam joggen oder eine Mountainbike-Tour starten – was mitunter an fehlenden Gleichgesinnten scheitert, soll mit der neuen App MySportFriend künftig kein Problem mehr sein. Die Anwendung, entwickelt von einem Gründerteam aus Bayern, ist die erste ihrer Art im Freistaat, die etwa 30 verschiedene Sportarten auf einer Plattform vereint – und das kostenlos und ohne soziale Verpflichtungen.

In der App-Oberfläche lassen sich favorisierte Sportaktivitäten festlegen. Foto: Bernhard Weizenegger

Sport verbindet – unkompliziert und lokal

Ob Anfänger oder ambitionierter Hobbysportler: Die App richtet sich an alle, die in ihrer Freizeit sportlich aktiv sein und dabei neue Leute kennenlernen wollen. Der Ansatz ist einfach: Nutzer wählen ihre Sportarten und das jeweilige Leistungsniveau, geben ihren Standort an – und bekommen daraufhin passende Trainingspartner oder Mitspieler im Umkreis von bis zu 50 Kilometern angezeigt. Aktivitäten lassen sich spontan planen oder gezielt im Voraus organisieren.

Fahrradfahren in allen Varianten und Schwierigkeitsgraden ist eine der Sportarten in der App MySportFriends. Foto: Bernhard Weizenegger

„Die Idee entstand im Urlaub, als ich für das Joggen jemanden gesucht habe, der sich in der Gegend auskennt“, sagt Mitgründer Manuel Forster. Aus diesem Erlebnis heraus entwickelte er gemeinsam mit Kai Wilhelm das Konzept für eine App, die Menschen über Bewegung miteinander verbindet – ganz ohne Druck oder Verpflichtung.

Kein Dating – aber viele Möglichkeiten

Anders als manche bekannten Freizeit-Apps verfolgt MySportFriend bewusst keinen Dating-Ansatz. Verlgeichbare Apps in Deutschland wäre „Sport Joe“ aus Köln oder „Spird“ aus Österreich. Bei der App aus München steht allein der Sport im Fokus. Der Kontakt entsteht durch gemeinsame Interessen, nicht durch Algorithmen auf der Suche nach Lebenspartnern. Wer will, bleibt anonym – wer mehr Kommunikation wünscht, kann in der kostenpflichtigen Premium-Version zusätzliche Kontaktoptionen nutzen.

Die Gründer Manuel Forster und Kai Wilhelm (von links) wollen die App auf die DACH-Region ausrollen. Foto: Bernhard Weizenegger

Diese Erweiterung – für 4,99 Euro monatlich oder als vergünstigtes Jahresabo – bietet unter anderem ortsunabhängige Spielvorschläge, etwa für Geschäftsreisende oder Urlauber, sowie direkte Kontaktaufnahme per Telefonnummer oder E-Mail.

Von Bayern in die DACH-Region

Zunächst wurde MySportFriend in Bayern ausgerollt – aus gutem Grund: Gründer Forster stammt aus München, der regionale Bezug ist Teil des Konzepts. Doch die Community wächst, und bereits jetzt wird an der Erweiterung in den gesamten deutschsprachigen Raum gearbeitet. Künftig sollen auch Sportvereine eingebunden werden können, um ihr Angebot sichtbar zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen.

Klarer Fokus: Bewegung ohne Verpflichtung

Zwar gibt es in Deutschland weitere Apps, die sportliche Aktivitäten vermitteln, doch die Macher von MySportFriend setzen sich höhere Ziele: ein breites Spektrum an Sportarten, einfacher Zugang für alle Leistungsniveaus und klarer Fokus auf gemeinsames Training statt Beziehungssuche. Die App ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.