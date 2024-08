Unglaubliche Flüge im Stabhochsprung-Finale: Das ist Olympia-Sieger Armand Duplantis

Zwei Superstars der Leichtathletik haben am späten Abend der Olympischen Spiele in Paris das Stade de France zum Beben gebracht: Nach der Entscheidung im 100-m-Finale der Herren begann die furiose Show des Schweden Armand Duplantis.

Der 24-Jährige setzte sich vor rund 70.000 Zuschauern im Stabhochsprung durch und schnappte sich die Goldmedaille - mit weniger als halb so viel Versuchen wie die Konkurrenz. Doch noch mehr: Der in den USA aufgewachsene Schwede knackte seinen eigenen Weltrekord und sprang 30 Zentimeter höher als der Zweitplatzierte Sam Kendricks aus den Vereinigten Staaten.

Duplantis im Gold- und Weltrekord-Rausch: 30 Zentimeter höher als der Zweite

Der Leichtathletik-Star benötigte lediglich drei Versuche, um die statistisch bislang nie erreichte Höhe zu überwinden. Zur Veranschaulichung: Silbermedaillengewinner Kendricks sprang nach einem ebenfalls großartigen Wettkampf auf eine Höhe von 5,95 m, was zugleich auch dessen Jahresbestleistung bedeutete. Duplantis blieb bis zur Weltrekordhöhe (6,25 m) fehlerlos und verbesserte seinen eigenen Weltrekord, den er Mitte April beim Diamond League Meeting in Xiamen (China) aufstellte, um einen Zentimeter.

Schon die zwischenzeitlichen 6,10 m waren neuer olympischer Rekord, bevor „Mondo“ Duplantis beim dritten Versuch das Stadion zum Toben brachte. Nach seiner Goldmedaille in Tokio 2021 zelebriert der US-Schwede nun sein zweites Edelmetall inklusive Weltrekord. „Es war so laut wie bei einem American-Football-Spiel. Ich habe zwar ein wenig Erfahrung mit einem 100.000 Zuschauer fassenden Stadion, aber ich stand nie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit“, schilderte der Triumphator nach seiner beeindruckenden Show im Stabhochsprung-Finale der Olympischen Sommerspiele 2024.

Hochsprung-Ass Duplantis: Familie und Herkunft in den USA

Woher stammt der Hauptprotagonist, der seine Sportart so eindrucksvoll dominiert? Armand „Mondo“ Duplantis ist ein schwedisch-amerikanischer Stabhochspringer, der am 10. November 1999 in Lafayette (Louisiana, USA) geboren wurde. Warum Armand Duplantis sowohl die amerikanische als auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt: Vater Greg Duplantis ist ein ehemaliger Stabhochspringer aus den USA, Mutter Helena eine frühere Siebenkämpferin und Volleyballspielerin aus Schweden.

Bereits in jungen Jahren stellte der nun zweifache Olympiasieger Altersklassen-Weltrekorde auf und erlangte erstmals 2018 internationale Aufmerksamkeit, als er bei den Europameisterschaften in Berlin mit einer Höhe von 6,05 Metern gewann. Dabei war er mit 18 Jahren der jüngste Athlet, der jemals sechs Meter übersprang.

Nach zwischenzeitlichen Hallenrekorden gelang Duplantis im Herbst 2020 ein weiterer Meilenstein, als er mit einem Sprung über 6,15 m den Weltrekord der sowjetischen Legende Sergej Bubka aus dem Jahr 1994 übertraf.

Armand Duplantis: Lebensmittelpunkt und Freundin in Schweden

In seiner schwedischen Wahlheimat wurde der 24-Jährige schon mehrfach zum Sportler des Jahres ausgezeichnet, der Lebensmittelpunkt von Duplantis liegt Berichten zufolge in Uppsala, rund 70 Kilometer nördlich der Hauptstadt Stockholm.

Und so trainiert der Leichtathletik-Superstar: Laut NBCOlympics trainiert er rund fünf Tage die Woche Kraft und Geschwindigkeit, wobei der Schwerpunkt auf Sprinttraining liege - und Springen nur einmal pro Woche, um Verletzungen vorzubeugen.

Auch Familie und Duplantis-Freundin Desiré Inglander waren beim Weltrekord im Stade de France live mit dabei. Foto: Michael Kappeler/dpa

Nicht nur in Schweden sondern auch international genießt Duplantis-Freundin Desiré Inglander größere Bekanntheit. Die Schwedin verdient offenbar Geld als Model und Influencerin, hat Hunderttausende Follower auf Plattformen wie Tiktok und Instagram. U. a. postete sie auf Tiktok einen Live-Mitschnitt des großen Olympia-Triumphs von Duplantis und ließ wissen: „Für immer dein größter Fan.“