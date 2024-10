Aston Villa - FC Bayern München heute live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25

Am 2. Spieltag der Champions League 2024/25 treffen der FC Bayern München und Aston Villa aus Birmingham aufeinander. Beiden Vereinen ist es am 1. Spieltag des Wettbewerbs gelungen, siegreich vom Platz zu gehen: Der FC Bayern hat gegen Dinamo Zagreb in einem torreichen Spiel 9:2 gewonnen. Ganz so viele Treffer konnte Aston Villa in seinem Spiel gegen die BSC Young Boys aus Bern nicht erzielen - aber auch mit ihrem 3:0 Sieg muss sich die Mannschaft aus Birmingham nicht verstecken.

In der vergangenen Champions League Saison 2023/24 schafften es die Bayern bis ins Halbfinale des Turniers - dort mussten sie sich allerdings Real Madrid geschlagen geben. Für Aston Villa stellt die Teilnahme an der Champions League dagegen eine kleine Überraschung dar, schließlich ist es das erste Mal seit 1982/83, dass sich Aston Villa für das Turnier qualifizierte.

Sie wollen wissen, wann die Partie stattfindet und wie man sie live verfolgen kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung.

Aston Villa vs. FC Bayern heute in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan der Champions League 2024/25 verrät: Die Begegnung zwischen Aston Villa und dem FC Bayern München findet am 2. Spieltag statt. Gespielt wird die Partie am Mittwoch, dem 2. Oktober 2024, Anstoß ist um 21 Uhr. Die Partie wird im Villa Park Stadion in Birmingham ausgetragen. Etwa 42.000 Zuschauer finden hier Platz.

Aston Villa - Bayern München live im TV und Stream: CL-Übertragung heute auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 übernehmen die zwei Streaming-Anbieter DAZN und Prime Video. Der Großteil der Spiele wird bei DAZN gezeigt, Prime Video hat sich zusätzlich die Möglichkeit gesichert, jeweils eines der Dienstagsspiele zu zeigen. Im Free-TV gibt es die Champions League leider nicht zu sehen - einzige Ausnahme ist das Finale am 31. Mai 2025.

Wer das Spiel zwischen Aston Villa und dem FC Bayern live in der Übertragung im TV oder Stream verfolgen möchte, kommt deshalb nicht um ein DAZN Abo herum. Die günstigste Variante hiervon kostet aktuell 34,99 Euro. Hier sind alle Informationen zur Begegnung von Aston Villa und dem FC Bayern München am 2. Spieltag der Champions League Saison 2024/25 im Überblick:

Spiel: Aston Villa - FC Bayern München, Ligaphase der Champions League 24/25, 2. Spieltag

Datum: Mittwoch, 2. Oktober 2024

Uhrzeit: 21.00 Uhr

Ort: Villa Park, Birmingham

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Das Spiel ist zwar nicht kostenlos im TV oder Stream zu verfolgen, eine Variante der Gratis-Liveübertragung gibt es aber: Beim Webradio von FC Bayern.tv plus kann man die Partie zumindest live mithören ohne dafür Gebühren zahlen zu müssen.

FCB gegen Aston Villa in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

In der Bilanz von fußballdaten.de ist bisher nur eine Begegnung zwischen den beiden Vereinen vermerkt: Im Champions League Finale am 26. Mai 1982 standen sie sich gegenüber. Damals ging die Partie 1:0 für Aston Villa aus. Insgesamt hat der Münchener Verein aber in der Champions League bisher die bessere Bilanz zu verzeichnen, denn er konnte den Wettbewerb bereits sechs Mal gewonnen (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 und 2020). Für Aston Villa dagegen ist der Sieg 1982 der bislang einzige in der Champions League.