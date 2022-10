Die Enkel tragen den Namen von Handballstar Erhard Wunderlich weiter

Plus Kurz vor seinem zehnten Todestag hat Erhard Wunderlich eine neue Ruhestätte gefunden. Seine Urne hat die Form eines Handballs.

Seine beiden Enkel durfte er nie kennenlernen, und doch ist er mit ihnen zusammen auf einem Bild verewigt. Dieses Gemälde einer australischen Malerin zeigt den vor zehn Jahren verstorbenen Erhard Wunderlich, der seine Enkel Emil Erhard und Paul Wilhelm Wunderlich im Arm hält. Die fünf und drei Jahre alten Buben, deren Vater den Namen der Mutter angenommen hat, tragen den Namen