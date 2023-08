Polizist schießt bei FCA-Spiel versehentlich auf Fanbus: Was bekannt ist

Am Rande des FCA-Spiels löst sich am Samstagnachmittag ein Schuss aus der Waffe eines Polizeibeamten. Vier Polizisten werden verletzt, das LKA ermittelt

Ist von Schüssen bei Heimspielen des FC Augsburg die Rede, dann geht es in der Regel um Sportliches. Das ist diesmal anders: Am Rande der Partie gegen Borussia Mönchengladbach (4:4) hat sich am Samstagnachmittag ein Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten gelöst. Das Projektil traf einen leeren Bus, der zu einer Fanorganisation des Gästeteams gehörte. Dennoch gab es Verletzte: Wie die Polizei noch am späten Samstagabend bekannt gab, erlitten drei Polizeibeamte ein Knalltrauma, ein Beamter zog sich eine Schürfwunde zu.

Polizei bestätigt unbeabsichtigten Schuss auf Fanbus bei FCA-Spiel

Wie es zum Schuss kam, steht derzeit im Fokus von Ermittlungen, auch das Bayerische Landeskriminalamt ( LKA) befasst sich mit dem Fall. Nach Polizeiangaben löste sich der mutmaßlich unbeabsichtigte Schuss gegen 17.30 Uhr – also in etwa zu der Zeit, als das Spiel gerade beendet worden war – in einem abgegrenzten Bereich auf dem Stadiongelände. Dabei sei neben dem Fanbus auch ein Polizeifahrzeug beschädigt worden, offenbar ebenfalls durch das Projektil.

Schon im Lauf des frühen Samstagabends hatte die Organisation Fanhilfe Mönchengladbach den Vorfall publik gemacht und Bilder veröffentlicht. "Absicht unterstellen wir natürlich nicht", hieß es in dem entsprechenden Beitrag. "Mit Blick darauf, dass gerade die Polizei in Bayern Fans immer als großes Sicherheitsrisiko darstellt, entbehrt der Vorfall, bei dem der Schuss Richtung voll besetztes Stadion abgegeben wurde, aber natürlich nicht einer gewissen Ironie."