Junge Kanu-Elite misst sich auf dem Augsburger Eiskanal

Plus Ab Freitag findet mit dem ECA-Cup einer der größten internationalen Kanu-Wettkämpfe für den Nachwuchs in Augsburg statt. Viele wollen den Heimvorteil nutzen, um sich für das Finale der Rennserie zu empfehlen.

Von Andrea Bogenreuther

Junge Slalomkanutinnen und -kanuten aus 14 europäischen Nationen werden sich am Wochenende auf dem Augsburger Eiskanal messen. Vom 14. bis 16. Juni macht die Rennserie um den ECA Junior Slalom Cup in der Fuggerstadt ihren einzigen Deutschland-Stopp, bevor Ende Juli im Finale in Bratislava die Sieger ausgefahren werden. Rund 300 Aktive – darunter auch Gäste aus Neuseeland und Kanada – gehen in den Disziplinen Kanuslalom und Kajak Cross an den Start.

Am Freitagabend bietet der AKV ein offenes Rennen für alle Kanufreunde an

Spektakulär für die Zuschauer und Zuschauerinnen wird vor allem der Kajak-Cross am Freitag ab 10.30 Uhr sein, bei dem die Fahrer und Fahrerinnen im Kopf-an-Kopf-Rennen fahren. In dieser Disziplin rutschen vier Kajaks mit ihren Fahrern gleichzeitig von einer Rampe auf einer Brücke ins Wasser. Nach mehreren Metern freiem Fall kommt es, im Eiskanal angekommen, auf fahrerisches Geschick und Durchsetzungsvermögen an, um als Erster ins Ziel zu kommen. Die Slalom-Qualifikationsläufe starten am Samstag und Sonntag jeweils um 8 Uhr, die Finalläufe ab 13.30 Uhr.

