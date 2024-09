Augsburger Panther kontern Hass-Post humorvoll: "Grüße von Robo"

Die Augsburger Panther bestreiten ihre 31. Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) - in dieser Zeit hat das Gründungsmitglied der Liga viel Sympathien gesammelt (vornehmlich wohl bei den eigenen Fans, aber nicht nur), aber wird nicht von allen Anhängern anderer Vereine gleichermaßen gemocht, was irgendwie zum Geschäft gehört. Im Vorfeld des zweiten Auswärtsspiels dieser Spielzeit bei den Eisbären Berlin (Freitag, 19.30 Uhr) erreichte die Panther Post von einem Beobachter, der es offenbar nicht so gut mit ihnen meint. Die Antwort des AEV fällt aber ebenso humorvoll wie treffend aus.

Auf X veröffentlichten die Panther das Bild der Postkarte, die offenbar aus der Hauptstadt nach Bayerisch Schwaben gekommen war. Auf der Vorderseite ist ein Bild zu sehen, das offenbar in der Arktis aufgenommen wurde: Eisberge, Eisschollen, viel Schnee und Eis. Auf einer Eisscholle ist mit Filzstift „Bären“ geschrieben. So weit, so idyllisch und - na ja, unkonventionell (gibt es im Eisbären-Fanshop keine Postkarten?). Die Rückseite liest sich hingegen weniger freundlich.

Die Augsburger Panther kontern die Hassbotschaft: „Grüße von Robo“

Dort ist zu lesen: „In diesem Jahr ist der AEV dran. Es kommt der Abstieg. Da hilft auch das größte ***** der DEL (REUL) nicht!“ Was in der von den Panthern geschwärzten Stelle stand, ist zwar nicht zu lesen, lässt sich aber erahnen. Die Antwort des DEL-Klubs an den Postkartenschreiber, der offenbar nicht zum ersten Mal Post an den Schleifgraben geschickt hat, lautet: „Lieber unbekannter Absender, du schreibst uns so oft, bitte gib dich zu erkennen! Du hast eine private Antwort absolut verdient! Liebe Grüße auch von Robo. Deine Panther“.

Dazu sollte man wissen: „Robo“ ist der Spitzname von Denis Reul, der vom Postkartenschreiber namentlich erwähnt wurde. Der ehemalige Nationalspieler wechselte im Sommer nach 15 Jahren bei den Adler Mannheim nach Augsburg. Beim AEV ernannte ihn Trainer Ted Dent sogleich zum neuen Kapitän der Panther. Reul soll privat recht umgänglich sein, kann aber auf dem Eis mit einer stattlichen Körpergröße von 1,93 Metern und 103 Kilogramm durchaus auch Akzente im Zweikampf setzen. Ob der Postkartenschreiber darauf Wert legt, nach den digital ausgerichteten Grüßen von „Robo“ auch persönliche Bekanntschaft mit dem AEV-Kapitän zu machen, ist bislang nicht überliefert.