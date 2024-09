Der AEV reist mit Selbstvertrauen nach Hause

Nach dem 2:1-Sieg nach Penaltyschießen gegen Olimpija Ljubljana am Freitagabend gewann der AEV am Sonntagnachmittag gegen HC Bozen mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) auch sein zweites Spiel beim internationalen Eishockey-Turnier in Meran. Damit reisen die Augsburger Eishockey-Profis mit viel Selbstvertrauen zurück aus Südtirol. Waren sie doch bisher in der Vorbereitung sieglos geblieben.

Gegen den italienischen Topklub aus der Südtiroler Hauptstadt ging der AEV in der 14. Minute durch Alexander Oblinger nach einer schönen Kombination mit Anrei Hakulinen mit 1:0 in Führung. Nach der ersten Eisbereitung kamen die Foxes aus Bozen (mit dem Ex-AEV-Spieler Scott Valentine) besser ins Spiel. Das Tor erzielten aber die Panther. Hakulinen staubte zum 2:0 (39.) ab. Der AEV spielte vorn effizient und hatte hinten mit Strauß Mann einen sicheren Torhüter zwischen den Pfosten.

Im letzten Drittel drückten die Bozener, doch Strauß Mann war nicht zu überwinden. Es war ein souveräner und ruhiger Auftritt des neuen Torhüters. Für die Entscheidung sorgte dann in der 54. Minute Chris Collins, der in Unterzahl einen Alleingang zum 3:0 verwandelte. Am Ende war es ein verdienter Sieg für den AEV.

In der letzten Testphase vor dem Saisonstart hat der AEV zwei Heimspiele terminiert: Er erwartet am Freitag (19.30 Uhr) Villach und am Sonntag (14 Uhr) Schwenningen im Curt-Frenzel-Stadion.